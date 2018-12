video Condividi | Red 7:55 Un corposo gruppo di mamme si è recata sotto il palazzo della Assl di Alghero che protestare pacificamente contro la mancanza di pediatri per i loro bambini. Cinque di loro, assieme ai consiglieri regionali Raimondo Cacciotto e Marco Tedde sono saliti negli uffici dell´Ente per un confronto. Previste nuove manifestazioni Cercasi pediatri: sit-in di mamme



ALGHERO - Un corposo gruppo di mamme si è recata sotto il palazzo della Assl di Alghero che protestare pacificamente contro la mancanza di pediatri per i loro bambini. Cinque di loro, assieme ai consiglieri regionali Raimondo Cacciotto e Marco Tedde ed all'assessore comunale Ornella Piras, sono entrati negli uffici dell'Ente per un confronto



Un confronto apparso ancora interlocutorio, che è stato spiegato alle altre mamme in attesa di notizie da Eleonora, madre di due bimbi e componente della “delegazione”. In pratica, con l'andata in pensione di due pediatri, troppi bimbi rimarrebbero “scoperti” e pare che l'Asl abbia consigliato di scegliere un medico di base, cosa che le mamme reputano “inaccettabile”. Giovedì, è prevista una riunione del Comitato dei pediatri di zona e, successivamente, quella del Comitato regionale.



«Non possono esistere famiglie con la "fortuna" di avere un pediatra e altre no, ne tantomeno famiglie costretta a pagare una visita privata per le cure del proprio figlio o per avere un certificato medico per il rientro a scuola. Si è già perso troppo tempo», dichiarano le mamma preoccupate. Sono previste nuove manifestazioni, che verranno annunciate a quanti vorranno partecipare tramite la pagina Facebook "Emergenza pediatri Alghero".