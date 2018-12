Condividi | S.O. 15:47 E´ durissima e quantomai sferzante la reprimenda di tutti i gruppi politici consiliari di Maggioranza - Pd, Democratici, Sinistra Civica, PDS, Per Alghero - all´indirizzo di Marco Tedde, reo di aver innescato la marcia e abbandonato i suoi militanti nel presidio di Rudas «Truppe allo sbaraglio sulla 4 corsie»



ALGHERO - «Abbiamo passato giorni e settimane nel presidio di Rudas, già sede istituzionale di Sindaco è Giunta comunale, prima di intensificare la presenza in città e nei quartieri di Alghero, dove continua la raccolta firme. La richiesta è chiara: avere l’ultimo lotto della strada che collega Alghero e Sassari a 4 corsie, in prosecuzione con i lavori già realizzati da tempo. Ma dell’onorevole Tedde nemmeno l’ombra. Oggi scrive di percorrere quella strada 4 volte alla settimana, ma finora non ha mai trovato il tempo di fermarsi per firmare e ieri dopo aver dato la carica e armato il plotone, ha innescato la retromarcia lasciando le truppe senza guida. Allo sbaraglio».



E' durissima e quantomai sferzante la reprimenda di tutti i gruppi politici consiliari di Maggioranza - Pd, Democratici, Sinistra Civica, PDS, Per Alghero - all'indirizzo dell'ex sindaco e consigliere regionale berlusconiano Marco Tedde, reo di aver innescato la marcia e abbandonato i suoi militanti nel presidio di Rudas alla presenza del sindaco Mario Bruno [



«Perfino guardando ai risultati del suo quinquennio in Regione risulta lecito dubitare di tanti chilometri inutilmente percorsi a debito degli elettori: non un atto in favore della città, non un risultato per il territorio, non una proposta. Solo continue provocazioni tipiche di chi, ormai, ha anche perso credibilità e argomenti. Niente. È una triste ricostruzione quella imbastita dal Consigliere regionale di Forza Italia circa la fantomatica manifestazione inscenata ieri dai quattro soldatini reclutati per non perdere l’egemonia su quel che resta della destra algherese» sottolinea la nota dei gruppi consiliari.



«Malgrado il plateale scivolone, lo aspettiamo per firmare presso il presidio del Quarter dalle 17,30 alle 19.30, tutti i giorni. Siamo certi che nonostante gli impegni per ricaricare la sgangherata combriccola, troverà pochi minuti per apporre una firma a favore della città. Al Sindaco, alla Giunta comunale e a tutte quelle forze sociali e politiche che manifestano e s’impegnano con rinnovata passione per chiedere più certezze al Governo, va la nostra solidarietà e il nostro sostegno convinto, nella certezza che piccole e strumentali polemiche di una politica ormai superata, non possono scalfire le rivendicazioni di una intera città» concludono i gruppi consiliari del Pd, Democratici, Sinistra Civica, PDS, Per Alghero.



Nella foto: un momento del mancato blitz di sabato sul presidio della Sassari-Alghero ALGHERO - «Abbiamo passato giorni e settimane nel presidio di Rudas, già sede istituzionale di Sindaco è Giunta comunale, prima di intensificare la presenza in città e nei quartieri di Alghero, dove continua la raccolta firme. La richiesta è chiara: avere l’ultimo lotto della strada che collega Alghero e Sassari a 4 corsie, in prosecuzione con i lavori già realizzati da tempo. Ma dell’onorevole Tedde nemmeno l’ombra. Oggi scrive di percorrere quella strada 4 volte alla settimana, ma finora non ha mai trovato il tempo di fermarsi per firmare e ieri dopo aver dato la carica e armato il plotone, ha innescato la retromarcia lasciando le truppe senza guida. Allo sbaraglio».E' durissima e quantomai sferzante la reprimenda di tutti i gruppi politici consiliari di Maggioranza -- all'indirizzo dell'ex sindaco e consigliere regionale berlusconiano Marco Tedde, reo di aver innescato la marcia e abbandonato i suoi militanti nel presidio di Rudas alla presenza del sindaco Mario Bruno [ LEGGI ].«Perfino guardando ai risultati del suo quinquennio in Regione risulta lecito dubitare di tanti chilometri inutilmente percorsi a debito degli elettori: non un atto in favore della città, non un risultato per il territorio, non una proposta. Solo continue provocazioni tipiche di chi, ormai, ha anche perso credibilità e argomenti. Niente. È una triste ricostruzione quella imbastita dal Consigliere regionale di Forza Italia circa la fantomatica manifestazione inscenata ieri dai quattro soldatini reclutati per non perdere l’egemonia su quel che resta della destra algherese» sottolinea la nota dei gruppi consiliari.«Malgrado il plateale scivolone, lo aspettiamo per firmare presso il presidio del Quarter dalle 17,30 alle 19.30, tutti i giorni. Siamo certi che nonostante gli impegni per ricaricare la sgangherata combriccola, troverà pochi minuti per apporre una firma a favore della città. Al Sindaco, alla Giunta comunale e a tutte quelle forze sociali e politiche che manifestano e s’impegnano con rinnovata passione per chiedere più certezze al Governo, va la nostra solidarietà e il nostro sostegno convinto, nella certezza che piccole e strumentali polemiche di una politica ormai superata, non possono scalfire le rivendicazioni di una intera città» concludono i gruppi consiliari delNella foto: un momento del mancato blitz di sabato sul presidio della Sassari-Alghero