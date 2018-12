Condividi | Red 16:04 In un terreno situato nelle vicinanze di Riu Sa Minda, sono state ritrovate dai Carabinieri della Stazione di Orosei e delle Squadriglie Carabinieri di Iloghe e Monte Pizzinnu, alcune ossa di uno scheletro umano Orosei: ritrovate ossa di scheletro umano



OROSEI – Dopo una segnalazione, in un terreno situato nelle vicinanze di Riu Sa Minda, sono state ritrovate dai Carabinieri della Stazione di Orosei e delle Squadriglie Carabinieri di Iloghe e Monte Pizzinnu, alcune ossa di uno scheletro umano. Da un sopralluogo fatto con il supporto dei militari della squadra rilievi del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Nuoro, sono stati ritrovati numerosi resti di un uomo, racchiusi negli indumenti logori per via delle intemperie. Sono in corso indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Nuoro, per riuscire a risalire all'identità della persona e alla possibile causa della morte.