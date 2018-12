Condividi | Red 17:08 Le Fiamme gialle della Tenenza di Sanluri hanno concluso un’attività di verifica nei confronti di una ditta individuale operante nel settore del commercio al dettaglio con sede a Villacidro Scoperta evasione fiscale per oltre 127mila euro



VILLACIDRO - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Sanluri hanno concluso un’attività di verifica nei confronti di una ditta individuale operante nel settore del commercio al dettaglio con sede a Villacidro. L’attività ispettiva è scaturita dal controllo economico del territorio e dalla successiva analisi svolta tramite le banche dati in uso al Corpo, attraverso specifici applicativi che indicizzano i diversi contribuenti della provincia in base a criteri di pericolosità fiscale.



La persona verificata figurava in un elenco comprendente soggetti per i quali sono presenti “alert” in relazione alla mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva. L’azione dei finanzieri, orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti, si è necessariamente basata sulla ricostruzione del volume di affari dalla società scaturito dalla disamina della documentazione reperita in sede di accesso.



Inoltre, è emerso che l’impresa, benché svolgesse regolarmente la propria attività commerciale, non aveva annotato in contabilità i documenti fiscali emessi a fronte delle cessioni di beni realizzate. E' stato quindi possibile constatare che la società, indicizzata quale evasore totale per le quattro annualità sottoposte a controllo, ha occultato ricavi per complessivi 127.474euro, con un'evasione Iva pari a 27.198euro. Per le irregolarità riscontrate, l’impresa è stata segnalata all’Agenzia delle entrate di Cagliari per sottoporre a sequestro cautelativo i beni aziendali, a titolo di garanzia dei debiti verso l’Erario. VILLACIDRO - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Sanluri hanno concluso un’attività di verifica nei confronti di una ditta individuale operante nel settore del commercio al dettaglio con sede a Villacidro. L’attività ispettiva è scaturita dal controllo economico del territorio e dalla successiva analisi svolta tramite le banche dati in uso al Corpo, attraverso specifici applicativi che indicizzano i diversi contribuenti della provincia in base a criteri di pericolosità fiscale.La persona verificata figurava in un elenco comprendente soggetti per i quali sono presenti “alert” in relazione alla mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva. L’azione dei finanzieri, orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti, si è necessariamente basata sulla ricostruzione del volume di affari dalla società scaturito dalla disamina della documentazione reperita in sede di accesso.Inoltre, è emerso che l’impresa, benché svolgesse regolarmente la propria attività commerciale, non aveva annotato in contabilità i documenti fiscali emessi a fronte delle cessioni di beni realizzate. E' stato quindi possibile constatare che la società, indicizzata quale evasore totale per le quattro annualità sottoposte a controllo, ha occultato ricavi per complessivi 127.474euro, con un'evasione Iva pari a 27.198euro. Per le irregolarità riscontrate, l’impresa è stata segnalata all’Agenzia delle entrate di Cagliari per sottoporre a sequestro cautelativo i beni aziendali, a titolo di garanzia dei debiti verso l’Erario.