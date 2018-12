Condividi | Red 18:24 L’ex presidente della Polisportiva Alghero ha ricevuto dal Panathlon club Alghero il riconoscimento per una carriera dedicata allo sport. I protagonisti del calcio algherese insieme ieri nella serata organizzata nelle Tenute Delogu A Bruno Meloni il premio Fair play



ALGHERO - Una vita dedicata allo sport, prima da atleta e poi, soprattutto, da appassionato dirigente. Un emozionatissimo Bruno Meloni ha ricevuto ieri (domenica) il Premio “Fair play” 2018, il riconoscimento che il Panathlon club di Alghero attribuisce per un particolare e specifico gesto di lealtà sportiva o per una intera carriera caratterizzata da lealtà e dedizione.



Meloni, imprenditore, storico presidente di società calcistiche locali, tra cui la Polisportiva Alghero, è stato il protagonista della cerimonia annuale di consegna del Premio, nella serata organizzata dal presidente del Panathlon Alghero Lelle Simula. In una lunga e partecipata conviviale, tradizionalmente dedicata allo scambio degli auguri, svoltasi nell'occasione nelle Tenute Delogu, alla presenza del presidente del Panathlon club Sassari Marcello Sassu, Bruno Meloni ha ritirato il meritato riconoscimento attorniato da tanti protagonisti che hanno accompagnato la sua attività ricca di successi.



Tanti gli ex calciatori presenti: Nulvesu, Cardin, Sias, Falchi, Sanna, Sotgiu e Capodici, i dirigenti Ballarini e Garrucciu, il giornalista Antonio Sini, gli arbitri Tullio e Francesco Sanna, il collaboratore Serra. Gli oltre ottanta partecipanti hanno poi partecipato con tangibile entusiasmo alla tradizionale lotteria per la raccolta di fondi da devolvere in beneficenza.



