Condividi | Red 21:27 Cercano di vendere via internet uno smartphone ed una Fiat Cinquecento inesistenti. Due persone sono state scoperte e denunciate dai Carabinieri della locale Stazione Truffa on-line: due denunce a Barisardo



BARISARDO - Sono diciotto le truffe sul web scoperte dai Carabinieri della Compagnia di Lanusei nel 2018 e ventitre le persone denunciate in stato di libertà. Le ultime due truffe scoperte dai militari della Stazione di Barisardo riguardavano i soliti annunci fittizi sui siti di e-commerce relativi alla vendita di uno smartphone di ultima generazione alla modica cifra di 100euro e di un’autovettura Fiat Cinquecento per un ammontare di 1500euro. I truffatori seriali, originari del foggiano e dell’hinterland napoletano, sono stati denunciati dai Carabinieri per aver indebitamente ricevuto le somme e fatto perdere le proprie tracce. BARISARDO - Sono diciotto le truffe sul web scoperte dai Carabinieri della Compagnia di Lanusei nel 2018 e ventitre le persone denunciate in stato di libertà. Le ultime due truffe scoperte dai militari della Stazione di Barisardo riguardavano i soliti annunci fittizi sui siti di e-commerce relativi alla vendita di uno smartphone di ultima generazione alla modica cifra di 100euro e di un’autovettura Fiat Cinquecento per un ammontare di 1500euro. I truffatori seriali, originari del foggiano e dell’hinterland napoletano, sono stati denunciati dai Carabinieri per aver indebitamente ricevuto le somme e fatto perdere le proprie tracce.