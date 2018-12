Condividi | M.P. 17:05 Tutto pronto per accogliere la generosità dei turritani nella quinta edizione di Miracolo di Natale. Mercoledì 19 dicembre dalle 9 alle 21 i volontari saranno pronti ad accogliere i doni nella scalinata della Basilica di San Gavino San Gavino: sulla scalinata il Miracolo di Natale



PORTO TORRES - Tutto pronto per accogliere la generosità dei turritani nella quinta edizione di Miracolo di Natale. Mercoledì 19 dicembre dalle 9 alle 21 i volontari saranno pronti ad accogliere i doni nella scalinata della Basilica di San Gavino.



La manifestazione si propone di raccogliere generi alimentari a lunga conservazione, prodotti per bambini e giocattoli per aiutare le persone bisognose. Dalle 9 alle 21 ognuno potrà recarsi nei pressi della scalinata e portare la propria busta di doni. L'evento promosso da Marco Pireddu e Don Michele Murgia è coordinato dalla Consulta del volontariato. Collaborano le associazioni di volontariato di Porto Torres. Sono partner I Granai Turrismarket srl, Grimaldi Sardegna e Conad.



Come ogni anno, nel corso della giornata si creeranno spontaneamente dei flashmob per alimentare la raccolta. La mattina ci saranno Max Rozzo e il "barbagianni" di Daniela Carta. Prevista la partecipazione di Babbo Natale a cavallo, dei Santa Claus del Vespa Club di Porto Torres e della motoslitta di Babbo Natale di Pro Loco, Aget e Tamburini e Trombettieri. Saranno presenti la Quadrifoglio Volley, il gruppo folk Etnos Li Bainzini, l'Associazione Goccia d'Oro e il campione italiano dei massimi leggeri di boxe, Tore Erittu. Per l'occasione dalle ore 16 la cooperativa Turris Bisleonis effettuerà una visita guidata gratuita all'interno della Basilica di San Gavino e della cripta seicentesca. In serata parteciperanno all'iniziativa benefica anche il Coro Polifonico Turritano e i Cantori della Resurrezione. PORTO TORRES - Tutto pronto per accogliere la generosità dei turritani nella quinta edizione di Miracolo di Natale. Mercoledì 19 dicembre dalle 9 alle 21 i volontari saranno pronti ad accogliere i doni nella scalinata della Basilica di San Gavino.La manifestazione si propone di raccogliere generi alimentari a lunga conservazione, prodotti per bambini e giocattoli per aiutare le persone bisognose. Dalle 9 alle 21 ognuno potrà recarsi nei pressi della scalinata e portare la propria busta di doni. L'evento promosso da Marco Pireddu e Don Michele Murgia è coordinato dalla Consulta del volontariato. Collaborano le associazioni di volontariato di Porto Torres. Sono partner I Granai Turrismarket srl, Grimaldi Sardegna e Conad.Come ogni anno, nel corso della giornata si creeranno spontaneamente dei flashmob per alimentare la raccolta. La mattina ci saranno Max Rozzo e il "barbagianni" di Daniela Carta. Prevista la partecipazione di Babbo Natale a cavallo, dei Santa Claus del Vespa Club di Porto Torres e della motoslitta di Babbo Natale di Pro Loco, Aget e Tamburini e Trombettieri. Saranno presenti la Quadrifoglio Volley, il gruppo folk Etnos Li Bainzini, l'Associazione Goccia d'Oro e il campione italiano dei massimi leggeri di boxe, Tore Erittu. Per l'occasione dalle ore 16 la cooperativa Turris Bisleonis effettuerà una visita guidata gratuita all'interno della Basilica di San Gavino e della cripta seicentesca. In serata parteciperanno all'iniziativa benefica anche il Coro Polifonico Turritano e i Cantori della Resurrezione.