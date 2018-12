Condividi | Mario Nonne 17:38 L'opinione di Mario Nonne Strade interpoderali al Comune di Alghero



Arriva in Consiglio comunale, grazie alla rinnovata attenzione dell'Amministrazione, della competente Commissione consiliare presieduta dalla Piccone, da tutti i commissari e grazie all'impegno constante degli Assessorati all'Urbanistica e allo Sviluppo economico guidati da Balzani e Piras, un atto atteso da decenni dal territorio, già in passato fortemente richiesto da chi nell'agro e nelle borgate ci vive e lavora.



La delibera riclassifica circa 110chilometri di rete viaria dell'ex riforma fondiaria ubicata nel territorio comunale di Alghero, fino ad oggi mai realmente gestita dai competenti uffici regionali. Un passaggio lungamente atteso da tutti quei cittadini dell'agro algherese che chiedono da troppo tempo una maggiore attenzione per la viabilità, l'interconnessione poderale e soprattutto la sicurezza, con un'adeguata cartellonistica e segnaletica. Grazie a questo atto, in futuro, sarà il Comune ad accollarsi responsabilmente l'onere della messa in sicurezza e la relativa manutenzione, senza gravare sulle singole persone o attività.



Si tratta, infatti, di gestire e manutenere strade già classificate in vie con la toponomastica approvata da questa Amministrazione comunale. Stupisce pertanto la strumentale presa di posizione pubblica della signora Tiziana Lai, troppo politicizzata da quei partiti di destra che dopo aver amministrato per decenni il territorio di Alghero, agro compreso, hanno umiliato le campagne e la bonifica, senza mai adoperarsi per approvare un solo atto in favore dell'agro.



*consigliere comunale Per Alghero