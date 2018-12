Condividi | Red 20:26 Domani sera, nella Biblioteca di San Michele, a Lo Quarter, ad Alghero, l´autrice algherese presenterà il suo ultimo libro, particolarmente indicato per questi giorni prenatalizi Un dono di Natale da Neria De Giovanni



ALGHERO – Domani, martedì 18 dicembre, dalle 17.30, nella Biblioteca di San Michele, a Lo Quarter, ad Alghero, dopo i saluti della responsabile della Biblioteca Vivi Fancellu, Neria De Giovanni presenterà il suo ultimo libro, particolarmente indicato per questi giorni prenatalizi, “Un dono di Natale”. Il libro raccoglie tre racconti sul Natale di Grazia Deledda e tre di Luigi Pirandello, i due premi Nobel che in vita ebbero qualche screzio, ma che in questo libro “fanno.. un Natale insieme”.



I racconti deleddiani sono tutti ambientati nella Barbagia natia, mentre quelli di Pirandello si svolgono uno in Germania (dove studiava all’Università) e due a Roma, la città dove entrambi gli scrittori morirono per strano destino lo stesso anno: la Deledda il 15 agosto e Pirandello il 10 dicembre 1936. “Un dono di Natale” ha un'accurata introduzione di Neria De Giovanni ed è pubblicato in agile edizione Nemapress nella collana “Sentieri”.



