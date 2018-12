Condividi | M.P. 19:32 A Porto Torres è ancora allarme randagismo. Ritorna la paura legata agli attacchi ingiustificati del branco di cani che trovano rifugio nella zona industriale. Ad essere aggredita questa volta una donna Porto Torres: i cani randagi aggrediscono ancora



PORTO TORRES - A Porto Torres è ancora allarme randagismo. Ritorna la paura legata agli attacchi ingiustificati del branco di cani che trovano rifugio nella zona industriale. Ad essere aggredita questa volta una donna: non ha avuto esigenza di fare ricorso alle cure dei sanitari ma lo spavento è stato davvero tanto.



Azzannata alle spalle i cani le hanno strappato giubbino e pantaloni, ma per fortuna è riuscita divincolarsi evitando conseguenze ben più gravi. Sarebbero sempre gli stessi animali a quattro zampe che da qualche tempo viaggiano in gruppo da otto seminando terrore di giorno e di notte nei quartieri del centro. Il Comune di Porto Torres in accordo con la Asl aveva programmato la cattura dei cani randagi più aggressivi che da qualche tempo si muovevano in branco nelle strade cittadine.



