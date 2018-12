Condividi | M.P. 19:50 Il forte vento e le temperature non certo favorevoli non hanno intaccato la serata di festa a Castelsardo. Ha riscosso successo soprattutto tra i più giovani “Christmas Square” la settima edizione dei mercatini natalizi Successo per i mercatini natalizi a Castelsardo



CASTELSARDO - Il forte vento e le temperature non certo favorevoli non hanno intaccato la serata di festa a Castelsardo. Ha riscosso successo soprattutto tra i più giovani “Christmas Square” la settima edizione dei mercatini natalizi e delle iniziative collegate. Piazza Nuova e piazza Pianedda dell'antico borgo dei Doria sono state vivacizzate non solo dalle luminarie, ma anche dagli stands in tema natalizio e da alcune attrazioni organizzate dalla Ies, International Event Sardinia. Tra queste lo Snow Glob, l'igloo gigante che ha fatto da baby parking, e il quiz a premi “il cervellone”.



Grande impatto per “Orbs” la performance itinerante sui trampoli della compagnia Shedan Fire Theatre, che ha popolato la piazza castellanese di strani esseri a quattro zampe, forse alieni. La serata ha visto anche la possibilità di fare un giro sul cavallo, il laboratorio natalizio per bambini, lo spettacolo “Pioggia di stelle” e l'intrattenimento musicale curato da Enrica Virdis.



Questa settimana il calendario di Castelsardo propone ogni giorno un appuntamento per i bambini: la Festa di Natale, l'Ora del racconto natalizio, con letture animate e laboratorio creativo, e giovedì il triplo evento "E' Natale Stilton" e "Giochiamo insieme", mentre alle 18 concerto del Coro di Nulvi in piazza Pianedda. Venerdì ancora intrattenimento per i più piccoli con "Babbo Natale è arrivato in città".