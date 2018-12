Condividi | Mariangela Pala 21:24 Dovranno rispondere alle domande sullo stato di avanzamento delle bonifiche i responsabili della società Syndial incaricata ad effettuare le opere di risanamento nel sito di interesse nazionale di Porto Torres Bonifiche e occupazione: Syndial in commissione



PORTO TORRES - Dovranno rispondere alle domande sullo stato di avanzamento delle bonifiche i responsabili della società Syndial incaricata ad effettuare le opere di risanamento nel sito di interesse nazionale della zona industriale di Porto Torres. A convocarli in commissione Attività Produttive la presidente Loredana De Marco che domani, 17 dicembre li riceverà presso la sala consiglio nel pomeriggio alle 14.30 per aggiornamenti sul crono programma delle opere di bonifica nell’area industriale della Marinella avviate nei giorni scorsi.



Saranno presenti il responsabile del Rapporti col Territorio, Roberto Brunelli, Il Program Manager Pier Filippo Mocciaro e il Project manager Antonio Anciletta. All’ordine del giorno la situazione occupazionale in relazione all’affidamento dell’appalto delle bonifiche, un tema che richiama l’interesse di una comunità e delle istituzioni preoccupate del futuro di un territorio a seguito della rescissione del contratto d’appalto dell’azienda di Eni con il Raggruppamento temporaneo di imprese Astaldi-Petroltecnica-Furia-Domus.



