Condividi | M.P. 22:08 il sindaco Antonio Diana ha voluto sottolineare come il paese, da piccolo borgo di pescatori e frazione di Sassari, sia diventato Comune autonomo capace di amministrarsi e autogestirsi Stintino ha festeggiato i 30 anni di autonomia



STINTINO - «Il risultato di trent'anni di Autonomia dell'amministrazione comunale è quello che abbiamo davanti agli occhi: la differenza tra quello che era Stintino e quello che la pubblica amministrazione faceva per il paese e i suoi cittadini e quello che è oggi e che fa per gli stintinesi». Con queste parole, sabato sera il sindaco Antonio Diana ha voluto sottolineare come il paese, da piccolo borgo di pescatori e frazione di Sassari, sia diventato Comune autonomo capace di amministrarsi e autogestirsi.



Una cerimonia sentita e partecipata quella che, organizzata nella sala consiliare del Comune per celebrare l'importante “compleanno” amministrativo, ha visto avvicendarsi, e portare la propria testimonianza, gli ex sindaci e i componenti del comitato per l'autonomia. L'8 agosto del 1988 rappresenta per Stintino una data storica, quasi come la nascita dello stesso paese. In quel giorno d'estate di trent'anni fa, il borgo dei pescatori diventava Comune autonomo, smetteva la veste di circoscrizione comunale del Comune di Sassari per indossare gli abiti di amministrazione comunale. «Una amministrazione che non ci sarebbe stata – ha detto Lorenzo Diana, sindaco dal 1998 al 2007 – senza la lotta per l'autonomia, un percorso accidentato e difficile».



Un percorso che passò anche attraverso l'aiuto politico della segreteria Dc guidata da Giuseppino Schiaffino e «attraverso i tanti amici che non abbiamo dimentica e che aiutarono Stintino in questa impresa», ha aggiunto Antonio Diana. E tante sono state le opere pubbliche realizzate in trent'anni e tra queste,ha ricordato Giovanni Greco – sindaco dal 1991 al 1998 – nella sua lettera letta dall'assessore Antonella Mariani, la pista ciclabile per la Pelosa, il centro culturale di via Marco Polo, l'ampliamento del primo depuratore, il progetto di riqualificazione della strada per la Pelosa e il centro servizi, l'ampliamento delle scuole medie e l'iter per la realizzazione del primo museo della Tonnara.



A ricordare Gavino Benenati, primo sindaco di Stintino dal 1989 al 1991, è stata la cugina Veronica Benenati che, nel ricordare l'impegno dei protagonisti, «l'elezione a primo cittadino fu per lui anche il naturale suggello per l'attività svolta negli anni di lotta per l'autonomia». Il ricordo è quindi volato a quanti lottarono per arrivare a questo importante traguardo. A partire dai componenti del Comitato: Fortunato Benenati, Totato Denegri, Giovannino Diana, Baingio Maddau, Fanco Valle, Gavino Valle, Gavinuccio Schiaffino, Gavino Pippia, Fortunato Denegri e ancora Gavino Benenati. E proprio ai componenti di quel comitato che nel 2008 l'amministrazione comunale aveva dedicato la sala consiliare.



Alla mente, con non poca commozione, sono ritornate le prime riunioni svolte a casa di Giovannino Diana fatte «con la consapevolezza che ogni popolo ha il diritto di autogovernarsi, che l'eccessiva distanza del nostro territorio dal Comune di Sassari e la trascuratezza con la quale loro ci amministravano ci spingeva a pensare che l'obiettivo dell'autonomia del nostro progetto era giustissimo», ha detto Fortunato Benenati che, assieme a Gavino Pippia, fece parte del Comitato.



E dalle parole di Gavino Pippia traspare proprio una grande emozione. La sua, come quella di molti altri suoi “colleghi” e concittadini, è la storia di un impegno che dal Comitato lo porta a diventare poi consigliere comunale, vice sindaco e, dal 2007 al 2012, a ricoprire la carica di primo presidente del consiglio comunale. «Con la volontà e con l'impegno – ha detto – si possono raggiungere risultati impensati. E i giovani di oggi se applicheranno volontà e dedizione potranno fare ancora grandi cose per questo paese».



«Trent'anni sono volati – ha chiuso Antonio Diana, sindaco ininterrottamente dal 2007 – e tanto è stato fatto. Il tutto è frutto di grande lavoro che dà merito a chi ha amministrato Stintino in questi anni». Un ricordo quindi è andato a chi ricoprì il ruolo di amministratore e adesso non c'è più: Marco Satta, Giovannino Bosco, Battista Calvisi, Antonino Pilo e Giangiacomo Peragallo. Alla cerimonia hanno partecipato anche la presidente del consiglio comunale Marilena Gadau, i consiglieri e assessori comunali attuali. A moderare gli interventi è stata l'assessore alla Cultura Francesca Demontis.



A chiusura della manifestazione, è stata inaugurata la statua che celebra appunto il trentennale. Realizzata da Francesco Cadeddu, la scultura in due blocchi, in trachite di Ittiri, raffigura una donna, il rais della tonnara e un operaio, con alla base la scrittia indipendenza e il logo del Comune. STINTINO - «Il risultato di trent'anni di Autonomia dell'amministrazione comunale è quello che abbiamo davanti agli occhi: la differenza tra quello che era Stintino e quello che la pubblica amministrazione faceva per il paese e i suoi cittadini e quello che è oggi e che fa per gli stintinesi». Con queste parole, sabato sera il sindaco Antonio Diana ha voluto sottolineare come il paese, da piccolo borgo di pescatori e frazione di Sassari, sia diventato Comune autonomo capace di amministrarsi e autogestirsi.Una cerimonia sentita e partecipata quella che, organizzata nella sala consiliare del Comune per celebrare l'importante “compleanno” amministrativo, ha visto avvicendarsi, e portare la propria testimonianza, gli ex sindaci e i componenti del comitato per l'autonomia. L'8 agosto del 1988 rappresenta per Stintino una data storica, quasi come la nascita dello stesso paese. In quel giorno d'estate di trent'anni fa, il borgo dei pescatori diventava Comune autonomo, smetteva la veste di circoscrizione comunale del Comune di Sassari per indossare gli abiti di amministrazione comunale. «Una amministrazione che non ci sarebbe stata – ha detto Lorenzo Diana, sindaco dal 1998 al 2007 – senza la lotta per l'autonomia, un percorso accidentato e difficile».Un percorso che passò anche attraverso l'aiuto politico della segreteria Dc guidata da Giuseppino Schiaffino e «attraverso i tanti amici che non abbiamo dimentica e che aiutarono Stintino in questa impresa», ha aggiunto Antonio Diana. E tante sono state le opere pubbliche realizzate in trent'anni e tra queste,ha ricordato Giovanni Greco – sindaco dal 1991 al 1998 – nella sua lettera letta dall'assessore Antonella Mariani, la pista ciclabile per la Pelosa, il centro culturale di via Marco Polo, l'ampliamento del primo depuratore, il progetto di riqualificazione della strada per la Pelosa e il centro servizi, l'ampliamento delle scuole medie e l'iter per la realizzazione del primo museo della Tonnara.A ricordare Gavino Benenati, primo sindaco di Stintino dal 1989 al 1991, è stata la cugina Veronica Benenati che, nel ricordare l'impegno dei protagonisti, «l'elezione a primo cittadino fu per lui anche il naturale suggello per l'attività svolta negli anni di lotta per l'autonomia». Il ricordo è quindi volato a quanti lottarono per arrivare a questo importante traguardo. A partire dai componenti del Comitato: Fortunato Benenati, Totato Denegri, Giovannino Diana, Baingio Maddau, Fanco Valle, Gavino Valle, Gavinuccio Schiaffino, Gavino Pippia, Fortunato Denegri e ancora Gavino Benenati. E proprio ai componenti di quel comitato che nel 2008 l'amministrazione comunale aveva dedicato la sala consiliare.Alla mente, con non poca commozione, sono ritornate le prime riunioni svolte a casa di Giovannino Diana fatte «con la consapevolezza che ogni popolo ha il diritto di autogovernarsi, che l'eccessiva distanza del nostro territorio dal Comune di Sassari e la trascuratezza con la quale loro ci amministravano ci spingeva a pensare che l'obiettivo dell'autonomia del nostro progetto era giustissimo», ha detto Fortunato Benenati che, assieme a Gavino Pippia, fece parte del Comitato.E dalle parole di Gavino Pippia traspare proprio una grande emozione. La sua, come quella di molti altri suoi “colleghi” e concittadini, è la storia di un impegno che dal Comitato lo porta a diventare poi consigliere comunale, vice sindaco e, dal 2007 al 2012, a ricoprire la carica di primo presidente del consiglio comunale. «Con la volontà e con l'impegno – ha detto – si possono raggiungere risultati impensati. E i giovani di oggi se applicheranno volontà e dedizione potranno fare ancora grandi cose per questo paese».«Trent'anni sono volati – ha chiuso Antonio Diana, sindaco ininterrottamente dal 2007 – e tanto è stato fatto. Il tutto è frutto di grande lavoro che dà merito a chi ha amministrato Stintino in questi anni». Un ricordo quindi è andato a chi ricoprì il ruolo di amministratore e adesso non c'è più: Marco Satta, Giovannino Bosco, Battista Calvisi, Antonino Pilo e Giangiacomo Peragallo. Alla cerimonia hanno partecipato anche la presidente del consiglio comunale Marilena Gadau, i consiglieri e assessori comunali attuali. A moderare gli interventi è stata l'assessore alla Cultura Francesca Demontis.A chiusura della manifestazione, è stata inaugurata la statua che celebra appunto il trentennale. Realizzata da Francesco Cadeddu, la scultura in due blocchi, in trachite di Ittiri, raffigura una donna, il rais della tonnara e un operaio, con alla base la scrittia indipendenza e il logo del Comune. 6:51 Rudas è un simbolo, blitz volgare Un blitz strumentalmente politico, un volgare strappo istituzionale, una caduta di stile incomprensibile, un´offesa a chi dal 18 novembre scorso porta avanti una battaglia per far si che la 4 corsie non diventi l´ennesima incompiuta italiana 16/12/2018 Insultata e picchiata la deputata Lapia La rappresentante del Movimento 5 stelle alla Camera dei deputati è stata aggredita ieri sera, mentre usciva da un supermercato di Nuoro, finendo la sua giornata al Pronto soccorso. La Polizia è al lavoro per ricostruire gli eventi ed identificare l´aggressore 13/12 Sono nauseato, Alghero merita politici migliori 10/12 Alghero sud: assemblea di quartiere 27/11 Niente Referendum, uniti a Roma 25/11 Psd´Az: Solinas segretario, Moro presidente 24/11 Fois incontra Salvini: «Sostegno importante» 23/11 Il principe libanese Arslan incontra il sindaco Diana 23/11 Marina Millanta lascia il gruppo PdS 22/11 Wheeler a Roma per parlare di sviluppo 22/11 C´è Salvini, sedi Psd´Az e Lega imbrattate 21/11 Bruno inadeguato, sapeva tutto dal 2015 « indietro archivio politica »