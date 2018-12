Condividi | Red 9:06 Ultima giornata con il botto per i portacolori del Tc Alghero, che hanno chiuso il Campionato invernale di tennis a squadre con una doppia vittoria per 2-1, le ragazze a Porto Torres ed i ragazzi, in casa, contro gli olbiesi del Tc Terranova Tennis: Alghero chiude con la doppietta



ALGHERO - Ultima giornata con il botto per i portacolori del Tc Alghero, che hanno chiuso il Campionato invernale di tennis a squadre con una doppia vittoria. Nel campionato di Prima serie femminile, la compagine algherese ha sbancato per 1-2 il campo del Tc Porto Torres, chiudendo al secondo posto in classifica, alle spalle del Ct Decimomannu, campione regionale.



Nei singolari, vittoria di Sara D'Alessandro (salita 2.8 nelle classifiche del 2019) per 6-1 6-2 contro Scano, e di Chiara Razzuoli (al suo debutto in singolare) contro la Carboni per 7-6 6-4. In doppio, sconfitta indolore della coppia D'Alessandro/Razzuoli per 6-7 6-4 10-5 contro Migheli-Carboni.



Nella Seconda serie maschile, chiusura da imbattuti per gli algheresi, che hanno superato per 2-1 gli olbiesi del Tc Terranova. Nei singolari, Michele Fois non ha lasciato neanche un game a Pudda, mentre Alessandro Pittalis ha perso 6-3 6-1 contro Musselli. In doppio, vittoria decisiva della coppia algherese Fois/Scanu, 6-0 7-5 su Musselli/Pudda. Ora, i ragazzi attendono di conoscere i prossimi avversari nei play-off promozione, per tentare l'assalto alla Prima serie 2019.



Nella foto: Michele Fois Commenti ALGHERO - Ultima giornata con il botto per i portacolori del Tc Alghero, che hanno chiuso il Campionato invernale di tennis a squadre con una doppia vittoria. Nel campionato di Prima serie femminile, la compagine algherese ha sbancato per 1-2 il campo del Tc Porto Torres, chiudendo al secondo posto in classifica, alle spalle del Ct Decimomannu, campione regionale.Nei singolari, vittoria di Sara D'Alessandro (salita 2.8 nelle classifiche del 2019) per 6-1 6-2 contro Scano, e di Chiara Razzuoli (al suo debutto in singolare) contro la Carboni per 7-6 6-4. In doppio, sconfitta indolore della coppia D'Alessandro/Razzuoli per 6-7 6-4 10-5 contro Migheli-Carboni.Nella Seconda serie maschile, chiusura da imbattuti per gli algheresi, che hanno superato per 2-1 gli olbiesi del Tc Terranova. Nei singolari, Michele Fois non ha lasciato neanche un game a Pudda, mentre Alessandro Pittalis ha perso 6-3 6-1 contro Musselli. In doppio, vittoria decisiva della coppia algherese Fois/Scanu, 6-0 7-5 su Musselli/Pudda. Ora, i ragazzi attendono di conoscere i prossimi avversari nei play-off promozione, per tentare l'assalto alla Prima serie 2019.Nella foto: Michele Fois