La Giunta regionale ha approvato la delibera per l´abbattimento del costo delle garanzie emesse dai Confidi nelle operazioni di credito per le esigenze di liquidità delle piccole e medie imprese Calamità naturali: un milione dalla Regione



CAGLIARI - Su proposta dell’assessore regionale dell’Agricoltura Pier Luigi Caria, la Giunta Pigliaru ha approvato una delibera che destina un milione di euro di aiuti per l'abbattimento del costo delle garanzie emesse dai Confidi nelle operazioni di credito per le esigenze di liquidità delle piccole e medie imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, conseguenti alle calamità intercorse negli anni 2017 e 2018. I fondi agiranno quindi sulla concessione di aiuti in conto interessi per operazioni di credito a breve termini per le annualità 2018, 2019 e 2020.



L’intervento, secondo quanto previsto dalla normativa dell’Unione europea, che regola gli aiuti finanziari degli Stati membri ed il libero mercato, è concesso attraverso il regime “de minimis”. Responsabile dell’attuazione del programma è l’Agenzia agricola regionale Argea Sardegna.



«Il ripristino di una corretta dinamica della liquidità di bilancio – ha osservato Caria – assume significato di particolare urgenza soprattutto nelle imprese agroindustriali del sistema cooperativo regionale in ragione della loro funzione mutualistica, soprattutto quelle del comparto ovicaprino e vitivinicolo, sulle quali maggiore è stato l’impatto dell’anomalo andamento climatico dell’anno in corso e di quello passato, con evidenti ripercussioni negative sulle condizioni economiche delle imprese della produzione agricola primaria».



Commenti

Nella foto: l'assessore regionale Pier Luigi Caria