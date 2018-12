Condividi | Red 13:52 Domani sera, si terrà un’occasione speciale per festeggiare l’arrivo del Natale. Masu si esibirà in concerto al Cra di Fertilia, per un omaggio al pubblico speciale del progetto “Un Ostello per tutti” Cuore italiano: Franca Masu in concerto



ALGHERO – Domani, mercoledì 19 Dicembre, si terrà un’occasione speciale per festeggiare l’arrivo del Natale. Franca Masu si esibirà in concerto all’Ostello della gioventù di Fertilia (attuale Cra), alle 17. Ispirandosi alla grande tradizione musicale italiana, l'artista algherese intesserà un omaggio al pubblico speciale del progetto “Un Ostello per tutti”.



Cantando ricordi e racconti che vengono da lontano. L’esibizione dal titolo “Cuore italiano” è una produzione realizzata appositamente per gli ospiti dell’Ostello. Con lei, un consolidato ensemble: Luca Falomi (chitarra ed arrangiamenti), Salvatore Maltana (contrabbasso) e Massimo Russino (batteria).



