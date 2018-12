Condividi | Red 16:18 Negli sportelli del Banco di Sardegna sono disponibili le somme erogate dai Servizi sociali del Comune di Alghero per diverse leggi di settore. La tesoreria invita, per motivi organizzativi, al ritiro dei contributi entro lunedì 24 dicembre Leggi di settore: 198mila euro in pagamento



ALGHERO - Da oggi (martedì), sono in pagamento contributi economici predisposti dai Servizi Sociali del Comune di Alghero per complessivi 198mila euro. Le somme, disponibili negli sportelli del Banco di Sardegna fino a lunedì 24 dicembre, riguardano diverse leggi regionali di settore.



La n.4/2006, per novembre, prevede il pagamento di 70.423,90euro per quarantasette beneficiari. Per la 23/2005, periodo novembre-dicembre, sono disponibili 17.808,98euro per 180 beneficiari; per la 27/83, vengono erogati 5.056euro ai trentasei beneficiari.



Ed ancora, la legge 162/98 prevede la disponibilità di 43.051,94euro ai 142 beneficiari. La 20/97 mette in pagamento 50.831,19euro a favore di 218 beneficiari. Infine, la legge 11/85 eroga somme pari a 11.622,37euro per cinquantadue beneficiari.