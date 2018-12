Condividi | Red 18:26 Giovedì pomeriggio, musica e allegria nella sala all´interno del Centro residenziale anziani di Fertilia, a cura dell´associazione guidata da Giancarlo Sanna. Attesi Pierpaolo Floris, Italia Sanna, Giusy Sanna, Daniele Cambule, Silvia Meloni, Gabriele Esposito, Mario Mulas e la scuola di ballo Edgar Latino L’Agrupació porta allegria al Cra de l’Alguer



ALGHERO – In programma giovedì 20 dicembre, alle 16, il "Concerto de l'Agrupació de voluntariat cantors músics de l'Alguer per i nostri anziani". Giancarlo Sanna, Pierpaolo Floris, Italia Sanna, Giusy Sanna, Daniele Cambule, Silvia Meloni, Gabriele Esposito, Mario Mulas e la scuola di ballo Edgar Latino faranno cantare, ballare e divertire gli ospiti del Centro residenziale anziani di Fertilia. Per l'indisponibilità tecnica del teatrino tenda, considerato non adeguato, lo spettacolo si terrà nella sala all'interno dell'Ostello della gioventù. Da anni, l'associazione partecipa alla vita degli anziani, confermando sempre la loro immagine di persone positive, che mettono a disposizione il loro tempo libero, le loro capacità, dando agli ospiti del Cra l'affetto che meritano. "Non possiamo fare grandi cose nella vita, ma possiamo fare piccole cose con grande amore", diceva Madre Teresa e l'Agrupaciò ha fatto sua questa frase.