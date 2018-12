Condividi | Red 19:16 Il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Nuoro per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga rinvenuta è stata sottoposto a sequestro Droga: denunciato 25enne di Siniscola



I militari dell’Arma hanno perquisito l’abitazione del giovane, trovando circa 170grammi di marijuana. Il 25enne è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Nuoro per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga rinvenuta è stata sottoposto a sequestro. SINISCOLA - Continua l’azione preventiva e repressiva allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della legalità. I militari della Squadriglia Carabinieri di Monte Pizzinnu hanno deferito in stato libertà all'Autorità giudiziaria un 25enne di Siniscola.I militari dell’Arma hanno perquisito l’abitazione del giovane, trovando circa 170grammi di marijuana. Il 25enne è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Nuoro per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga rinvenuta è stata sottoposto a sequestro.