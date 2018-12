Condividi | Red 21:18 Alla fine delle indagini, i militari hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica nel Tribunale di Lanusei un 30enne titolare firmatario di una ditta individuale Controlli nei cantieri: una denuncia a Tertenia



TERTENIA - Nell’ambito dei servizi predisposti a dicembre dal Comando provinciale di Nuoro, i Carabinieri della Compagnia di Jerzu, con i colleghi del Nucleo Ispettorato del lavoro, il personale dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Nuoro, hanno agito a contrasto del lavoro irregolare e delle violazioni commesse in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ancora troppo spesso teatri di incidenti, le cui conseguenze sono rese maggiormente tristi dal fatto che, il più delle volte, risultano corollario del mancato rispetto di normative e procedure di sicurezza.



Alla fine delle indagini, i militari hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica nel Tribunale di Lanusei un 30enne titolare firmatario di una ditta individuale. Diverse le violazioni di cui si è reso responsabile: avere affidato ai lavoratori compiti senza avere tenuto conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza; non avere fornito ai lavoratori dipendenti adeguata informazione sui rischi connessi all’attività dell’impresa; non avere efficacemente difeso le aperture prospicienti il vuoto con idonei parapetti e tavole fermapiede.



