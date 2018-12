Condividi | Red 22:21 Un altro Natale in Vaticano per Daniela Canu e Guido Beltrami. I due professionisti algheresi, ancora una volta, saranno a Roma per collaborare con i fioristi della Santa Sede alla realizzazione dell’allestimento di lunedì 24 e martedì 25 dicembre L´estro di Alghero torna in Vaticano



ALGHERO - Anche per questo Natale, Daniela Canu e Guido Beltrami saranno in Vaticano. I due professionisti algheresi, lei conosciuta flower designer originaria di Uri e lui art designer altrettanto apprezzato come organizzatore di eventi e per la sua vivace attività di wedding planner, si ritroveranno a collaborare, insieme ai fioristi del Vaticano e ad alcuni colleghi della Slovenia, per allestire la Basilica di San Pietro. Per la messa di lunedì 24 dicembre, che il Pontefice celebrerà proprio all’interno di San Pietro, saranno addobbate le colonne del Bernini con stelle di Natale e fiori, così come l’emiciclo ed il praticabile da dove Papa Francesco celebrerà la Santa Messa della Vigilia, mentre sarà preparata una composizione che verrà posizionata sul balcone dal quale lo stesso Pontefice, come da tradizione, il giorno di Natale, alle 12, darà la Benedizione “Urbi et Orbi”.



Un impegno che sta diventando un appuntamento fisso per la Canu e Beltrami, che quest’anno possono contare anche sul supporto di un’azienda locale, che ha deciso di sostenere la loro permanenza a Roma per questo prestigioso impegno. Si tratta dell’Accademia Olearia di Giuseppe Fois e dei figli Alessandro e Antonello, che hanno anche affidato ai due professionisti un dono, alcuni loro prodotti, da recapitare a Papa Francesco.



«Ogni anno è sempre un’emozione poter essere in Vaticano per un evento dal significato così importante. Il lavoro che andremo a fare insieme ad altri colleghi sarà sotto gli occhi di tante persone. Ma, in tutto questo – hanno concluso i due - sapere inoltre che un’azienda di prestigio del territorio ha voluto affiancarci, sostenendoci in questa trasferta, per noi è ancora più un motivo di orgoglio. Siamo pronti. Non vediamo l’ora di partire».



Nella foto: Daniela Canu e Guido Beltrami Commenti ALGHERO - Anche per questo Natale, Daniela Canu e Guido Beltrami saranno in Vaticano. I due professionisti algheresi, lei conosciuta flower designer originaria di Uri e lui art designer altrettanto apprezzato come organizzatore di eventi e per la sua vivace attività di wedding planner, si ritroveranno a collaborare, insieme ai fioristi del Vaticano e ad alcuni colleghi della Slovenia, per allestire la Basilica di San Pietro. Per la messa di lunedì 24 dicembre, che il Pontefice celebrerà proprio all’interno di San Pietro, saranno addobbate le colonne del Bernini con stelle di Natale e fiori, così come l’emiciclo ed il praticabile da dove Papa Francesco celebrerà la Santa Messa della Vigilia, mentre sarà preparata una composizione che verrà posizionata sul balcone dal quale lo stesso Pontefice, come da tradizione, il giorno di Natale, alle 12, darà la Benedizione “Urbi et Orbi”.Un impegno che sta diventando un appuntamento fisso per la Canu e Beltrami, che quest’anno possono contare anche sul supporto di un’azienda locale, che ha deciso di sostenere la loro permanenza a Roma per questo prestigioso impegno. Si tratta dell’Accademia Olearia di Giuseppe Fois e dei figli Alessandro e Antonello, che hanno anche affidato ai due professionisti un dono, alcuni loro prodotti, da recapitare a Papa Francesco.«Ogni anno è sempre un’emozione poter essere in Vaticano per un evento dal significato così importante. Il lavoro che andremo a fare insieme ad altri colleghi sarà sotto gli occhi di tante persone. Ma, in tutto questo – hanno concluso i due - sapere inoltre che un’azienda di prestigio del territorio ha voluto affiancarci, sostenendoci in questa trasferta, per noi è ancora più un motivo di orgoglio. Siamo pronti. Non vediamo l’ora di partire».Nella foto: Daniela Canu e Guido Beltrami