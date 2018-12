Condividi | Red 18:14 In programma domani e giovedì, due seminari formativi organizzati dal Servizio tutela del paesaggio di Cagliari e Carbonia-Iglesias Governo del territorio: seminari nel Cagliaritano



CAGLIARI - Saranno rivolti agli operatori degli Enti locali del Sud Sardegna e della Città metropolitana di Cagliari ed a professionisti iscritti agli ordini professionali i due seminari formativi organizzati dal Servizio tutela del paesaggio di Cagliari e Carbonia-Iglesias. L’iniziativa è finalizzata al rafforzamento delle competenze degli operatori in materia di governo del territorio. Il primo seminario, al quale interverrà l’assessore regionale dell’Urbanistica Cristiano Erriu, si svolgerà domani, mercoledì 19 dicembre, alle 9, nella Sala Biblioteca regionale, in Viale Trieste 137, e sarà aperto alla partecipazione dei tecnici comunali.



Il secondo momento di approfondimento sarà dedicato ai professionisti iscritti agli Ordini degli ingegneri, architetti, geologi, geometri, periti industriali, periti agrari, agronomi e forestali, ed avrà luogo giovedì 20, dalle 15, nella Sala Anfiteatro, in Via Roma 253. Verranno affrontati temi legati alla normativa paesaggistica nazionale e regionale, i beni paesaggistici e la loro individuazione, la delega paesaggistica, gli interventi non soggetti ad autorizzazione, il procedimento ordinario e quello semplificato, il procedimento paesaggistico nell'ambito Suape, l'accertamento di compatibilità ed il parere paesaggistico sui condoni, oltre ad alcuni casi pratici nella sessione specifica per gli operatori degli Enti locali.



I relatori saranno gli ingegneri del Servizio tutela del paesaggio di Cagliari e Carbonia-Iglesias Giovanni Spanedda (dirigente del Servizio tutela), Silvia Lallai, Anna Maria Badas e Gian Bachisio Demelas. Modererà il dibattito Vincenzo Di Dino, direttore responsabile della rivista "Sardegna Autonomie locali". Sarà presente il direttore generale dell'Urbanistica Antonio Sanna.



Nella foto: l'assessore regionale Cristiano Erriu