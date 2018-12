Condividi | A.S. 11:33 Il gup del tribunale di Sassari Michele Contini, accogliendo la richiesta del pm Angelo Beccu, questa mattina ha rinviato a giudizio per abuso d´ufficio il sindaco di Sorso Giuseppe Morghen Abuso d´ufficio: sindaco e dirigenti di Sorso a giudizio



SASSARI - Il gup del tribunale di Sassari Michele Contini, accogliendo la richiesta del pm Angelo Beccu, questa mattina ha rinviato a giudizio per abuso d'ufficio il sindaco di Sorso Giuseppe Morghen, l'ex assessore alle Politiche sociali Angelo Agostino Spanu, l'ex dirigente Pietro Nurra e gli ex funzionari dei Servizi sociali del Comune Bonaria Mameli e Walter Enzo Marchetiello. La Procura si era mossa in seguito a un esposto presentato dal consigliere comunale di Sorso, Michele Cossu, che accusava sindaco, assessore e funzionari del Comune di avere favorito alcuni cittadini nella formulazione della graduatoria e nelle successiva assegnazione di contratti di lavoro tramite il Servizio civico. «Sono sconcertato. Sia io che gli uffici abbiamo agito nella assoluta correttezza e trasparenza, rispettando norme e regolamenti», ha commentato Giuseppe Morghen, appena uscito dall'aula del Gup.