Assolto il sindaco Mario Bruno

CAGLIARI - Assolto il sindaco di Alghero nel processo in corso nel Tribunale di Cagliari nella maxi inchiesta sui fondi ai gruppi del Consiglio regionale. È di pochi minuti fa il pronunciamento del giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Cagliari Roberto Cau. Confermata la richiesta del pubblico ministero Marco Cocco: assoluzione nel processo ai gruppi consiliari della Regione autonoma della Sardegna



Dopo lo stralcio della posizione personale, al primo cittadino, difeso dagli avvocati Angelo Nanni e Nicola Littarru, erano imputate le spese dei consiglieri (al tempo, Bruno svolgeva l’incarico di tesoriere del gruppo Progetto Sardegna). Questa mattina la parola fine.



Emozione, qualche lacrima e tanta comprensibile apprensione, quando il giudice ha pronunciato una sentenza attesa da un’intera città. Un verdetto che, a questo punto toglie ogni dubbio sulla professionalità e sulla qualità del mandato da consigliere regionale, e rinsalda nel contempo la posizione del sindaco in sella all'attuale Amministrazione.



