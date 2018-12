Condividi | Red 17:06 Sabato mattina, la marcia dei genitori e dei bambini partirà da Piazza Pino Piras. «Un appuntamento aperto a tutti: mamme, papà, bambini, nonni, medici di base, pediatri, tutti. Ora abbiamo bisogno di voi», spiegano le organizzatrici Allarme pediatri: sabato, la marcia dei genitori



ALGHERO - «I nostri bambini hanno diritto ad avere un pediatra: è arrivato il momento di chiederlo tutti insieme». Questa la parola d'ordine delle mamme che hanno organizzato la “Marcia dei genitori e dei bambini” per porre l'attenzione sul rischio che la città di Alghero non abbia, da cui a breve, pediatri a sufficienza per tutti i bimbi del territorio.



Il ritrovo per partecipare alla marcia è previsto per sabato 22 dicembre, alle 10.30, in Piazza Pino Piras. «Un appuntamento aperto a tutti: mamme, papà, bambini, nonni, medici di base, pediatri, tutti. Ora abbiamo bisogno di voi», spiegano. La Marcia partirà da Piazza Pino Piras e sfilerà per le strade del centro storico “chiedendo a gran voce il rispetto dei nostri diritti”.



«Non si tratta di una manifestazione di carattere politico e perciò non sarà gradita la presenza di bandiere: il diritto alla salute dei bambini non ha colore politico, ma è una lotta che ci riguarda tutti, come genitori, come cittadini di Alghero, città amica della famiglia. Vi aspettiamo numerosi: è importante essere presenti per il diritto alla salute dei più piccoli».



Nella foto: un momento del sit-in di lunedì