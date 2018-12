Condividi | Red 20:16 Sequestrati dalle Fiamme gialle di Cagliari 369,9grammi di hashish e 21,47grammi di marijuana. Sono stati arrestati due spacciatori, mentre due persone sono state segnalate alla Prefettura Droga: doppio arresto a Quartu



CAGLIARI – Ieri (martedì), la Guardia di finanza di Cagliari, durante le quotidiane attività di controllo economico del territorio a contrasto dei traffici illeciti, con particolare attenzione alla lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto due cagliaritani, di 44 e 18anni, residenti a Quartu Sant'Elena. Le attività di servizio hanno avuto origine durante una delle numerose attività di perlustrazione del territorio, durante il quale i militari hanno notato, vicino ad uno stabile in Viale della Musica, a Quartu, un movimento di macchine e di persone, che, per le modalità di svolgimento, risultava essere alquanto sospetto.



Infatti, i militari notavano che diverse persone, a piedi o in auto, si recavano nello stabile, parlavano con uno dei due, che si rivolgeva al suo “socio”, che entrava nello stabile e dopo essersene uscito, consegnava un involucro all’acquirente, ricevendo soldi in cambio. Probabilmente un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, circostanza che veniva confermata dopo un controllo, eseguito lontano dallo stabile tenuto sotto osservazione, a carico di un uomo che, allontanatosi a bordo della sua auto dal luogo di acquisto, veniva fermato da una pattuglia di Baschi verdi e trovato in possesso di 3,8grammi di hashish. La sostanza veniva sequestrata e il fermato segnalato alla Prefettura di Cagliari.



Avuta quindi la certezza dell’attività di spaccio, i finanzieri effettuavano, con le unità cinofile, un controllo a carico dei due e rinvenivano, in possesso di uno dei “venditori”, 9,2grammi di hashish confezionati all’interno di una busta di plastica, della stessa fattura di quella recuperata dall’acquirente controllato. Le ispezioni venivano quindi estese al ciclomotore nella diponibilità di uno dei due spacciatori – nel cui vano sottosella veniva trovato un coltello a serramanico intriso di sostanza stupefacente. All’interno dello stabile, le Fiamme gialle hanno rinvenuto due bilancini di precisione, 344,8grammi di hashish, 15,1grammi di marijuana divisi in venti dosi, quattro coltelli intrisi di sostanza stupefacente e 256 bustine per il confezionamento delle dosi. Le sostanze stupefacenti e gli strumenti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro e gli spacciatori arrestati.



Nei giorni scorsi, l'attività di controllo del territorio ad opera degli uomini delle Fiamme gialle ha prodotto ulteriori risultati nel campo del contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti. Vicino alla stazione degli autobus di Cagliari, i finanzieri hanno trovato 1,5grammi di marijuana abbandonati da ignoti e individuato due persone (un 17enne ed un 38enne) in possesso, rispettivamente, di 4,4grammi di marijuana e 2,3grammi di hashish. A Capoterra, nell'area circostante il parcheggio del Parco pubblico urbano, i militari hanno rinvenuto, abbandonati sull'asfalto, 15grammi di hashish. A Villaputzu, vicino ad una scuola, le Fiamme gialle hanno trovato, abbandonati tra le sterpaglie, 0,47grammi di marijuana. Dall'inizio dell'anno, sono 363 le persone segnalate alla Prefettura, ventuno i denunciati e diciotto gli arrestati.