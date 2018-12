Condividi | Red 22:29 Tirocini negli uffici giudicanti di tutta l´Isola. «Per un sistema legale più efficiente e veloce e per aumentare l’occupabilità dei giovani», dichiara il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru. «Un progetto unico a livello nazionale», rilancia l´assessore regionale del Lavoro Virginia Mura Tirocini per cento giovani laureati



CAGLIARI - Siglato ieri mattina (martedì), a Villa Devoto, l'accordo di collaborazione tra la Regione autonoma della Sardegna e la Corte d’Appello di Cagliari per l’attivazione, negli uffici giudicanti del Distretto, di tirocini destinati a giovani laureati in materie giuridiche ed economiche. Il governatore dell'Isola Francesco Pigliaru con l'assessore regionale del Lavoro Virginia Mura, la presidente della Corte d’Appello di Cagliari Gemma Cucca ed il direttore dell’Aspal Massimo Temussi, ha presentato il contenuto dell'accordo: l’attivazione, negli undici uffici giudicanti del Distretto, di percorsi formativi di sei mesi, eventualmente prorogabili per altri sei, destinati a neolaureati in materie giuridiche ed economiche. Si tratta di un’intesa unica, a livello nazionale, per la realizzazione di percorsi formativi nei tribunali di tutta l’Isola, che coinvolgeranno circa cento ragazzi.



«È una collaborazione utile a tutti - ha dichiarato Pigliaru - Come Regione abbiamo tutto l’interesse ad aiutare il sistema legale ad aggiungere efficienza e velocità, a garantire i tempi, perché questo è uno dei fattori che vengono sempre controllati per definire nelle statistiche internazionali il funzionamento generale di un territorio ed è una valutazione determinante per le imprese che vogliono localizzarsi e fare investimenti. Nello stesso tempo, diamo l’opportunità ai giovani interessati di aggiungere alla loro preparazione un percorso professionalizzante che ne aumenta l’occupabilità, mentre con il loro impegno contribuiscono ad alleggerire il lavoro degli uffici giudiziari distribuiti in tutta la Sardegna. È un tema dalle implicazioni rilevanti e su cui lo Stato dovrebbe mettere maggiore attenzione, ma sono risposte di cui la Sardegna ha bisogno e noi siamo ben contenti di lavorare per darle».



«È un’opportunità importante per i giovani laureati, per migliorare la loro occupabilità, sia per chi decida, poi, di affrontare i concorsi per diventare magistrato, sia per chi opti per la libera professione - ha rilanciato Mura - I tirocinanti laureati in materie economiche collaboreranno nell’ambito dell’organizzazione degli uffici giudiziari. Vorrei, inoltre, sottolineare che siamo la prima Regione in Italia a cooperare con gli uffici giudiziari del territorio, per aiutarli a dare risposte più veloci ai cittadini. L’intesa di oggi è il primo passo di un progetto regionale più ampio, finanziato interamente dalla Regione, con risorse ulteriori rispetto a quelle dei tirocini ordinari (Garanzia giovani e over 29): a breve firmeremo un altro protocollo d’intesa con il nuovo Procuratore Generale, per la realizzazione di tirocini presso gli uffici requirenti della Sardegna».



«La collaborazione siglata è un grande aiuto per tutti i tribunali della Sardegna, per dare una risposta più celere alla richiesta di giustizia da parte dei cittadini - ha spiegato Cucca - I tirocinanti saranno impegnati presso tutti gli uffici giudicanti del distretto: Sezione distaccata della Corte d’Appello di Sassari, Tribunale di Cagliari, Oristano, Lanusei, Nuoro, Sassari, Tempio Pausania, Tribunali per i minorenni di Cagliari e Sassari e Tribunali di sorveglianza di Cagliari e Sassari». «Diamo un'altra opportunità ai nostri giovani - ha detto Temussi - Dopo la firma, l'Aspal, nel ruolo di soggetto promotore, può procedere nei passaggi amministrativi che porteranno alla predisposizione dell'Avviso e alle fasi di selezione dei tirocinanti. I nostri Centri per l'impiego, inoltre, saranno a disposizione degli uffici giudiziari per supportarli nell'attivazione dei tirocini e nell'accesso alla procedura on line disponibile dal portale Sardegna Lavoro. Forniamo in questo modo un servizio utile alla Pubblica amministrazione nello spirito di una proficua sinergia interistituzionale per migliorare le competenze dei giovani laureati e agevolarne l'inserimento lavorativo. I percorsi di tirocinio saranno infatti personalizzati e verrà fornita una reale formazione con l'affiancamento di un tutor che seguirà i tirocinanti trasferendo conoscenze utili da poter spendere non solo in ambito pubblico, ma anche nel privato». A gennaio, verrà pubblicato l’avviso per i tirocinanti a cura dell’Aspal. Successivamente, verrà effettuata, di concerto con la Corte d’Appello di Cagliari, una prova attitudinale. Il numero dei beneficiari, così individuati, è pari al 10percento del personale in organico del Distretto giudiziario. Ai tirocinanti sarà erogata un’indennità mensile di 450euro, con risorse interamente regionali. Anche le coperture assicurative saranno a carico della Regione.



Nella foto: il momento della firma Commenti CAGLIARI - Siglato ieri mattina (martedì), a Villa Devoto, l'accordo di collaborazione tra la Regione autonoma della Sardegna e la Corte d’Appello di Cagliari per l’attivazione, negli uffici giudicanti del Distretto, di tirocini destinati a giovani laureati in materie giuridiche ed economiche. Il governatore dell'Isola Francesco Pigliaru con l'assessore regionale del Lavoro Virginia Mura, la presidente della Corte d’Appello di Cagliari Gemma Cucca ed il direttore dell’Aspal Massimo Temussi, ha presentato il contenuto dell'accordo: l’attivazione, negli undici uffici giudicanti del Distretto, di percorsi formativi di sei mesi, eventualmente prorogabili per altri sei, destinati a neolaureati in materie giuridiche ed economiche. Si tratta di un’intesa unica, a livello nazionale, per la realizzazione di percorsi formativi nei tribunali di tutta l’Isola, che coinvolgeranno circa cento ragazzi.«È una collaborazione utile a tutti - ha dichiarato Pigliaru - Come Regione abbiamo tutto l’interesse ad aiutare il sistema legale ad aggiungere efficienza e velocità, a garantire i tempi, perché questo è uno dei fattori che vengono sempre controllati per definire nelle statistiche internazionali il funzionamento generale di un territorio ed è una valutazione determinante per le imprese che vogliono localizzarsi e fare investimenti. Nello stesso tempo, diamo l’opportunità ai giovani interessati di aggiungere alla loro preparazione un percorso professionalizzante che ne aumenta l’occupabilità, mentre con il loro impegno contribuiscono ad alleggerire il lavoro degli uffici giudiziari distribuiti in tutta la Sardegna. È un tema dalle implicazioni rilevanti e su cui lo Stato dovrebbe mettere maggiore attenzione, ma sono risposte di cui la Sardegna ha bisogno e noi siamo ben contenti di lavorare per darle».«È un’opportunità importante per i giovani laureati, per migliorare la loro occupabilità, sia per chi decida, poi, di affrontare i concorsi per diventare magistrato, sia per chi opti per la libera professione - ha rilanciato Mura - I tirocinanti laureati in materie economiche collaboreranno nell’ambito dell’organizzazione degli uffici giudiziari. Vorrei, inoltre, sottolineare che siamo la prima Regione in Italia a cooperare con gli uffici giudiziari del territorio, per aiutarli a dare risposte più veloci ai cittadini. L’intesa di oggi è il primo passo di un progetto regionale più ampio, finanziato interamente dalla Regione, con risorse ulteriori rispetto a quelle dei tirocini ordinari (Garanzia giovani e over 29): a breve firmeremo un altro protocollo d’intesa con il nuovo Procuratore Generale, per la realizzazione di tirocini presso gli uffici requirenti della Sardegna».«La collaborazione siglata è un grande aiuto per tutti i tribunali della Sardegna, per dare una risposta più celere alla richiesta di giustizia da parte dei cittadini - ha spiegato Cucca - I tirocinanti saranno impegnati presso tutti gli uffici giudicanti del distretto: Sezione distaccata della Corte d’Appello di Sassari, Tribunale di Cagliari, Oristano, Lanusei, Nuoro, Sassari, Tempio Pausania, Tribunali per i minorenni di Cagliari e Sassari e Tribunali di sorveglianza di Cagliari e Sassari». «Diamo un'altra opportunità ai nostri giovani - ha detto Temussi - Dopo la firma, l'Aspal, nel ruolo di soggetto promotore, può procedere nei passaggi amministrativi che porteranno alla predisposizione dell'Avviso e alle fasi di selezione dei tirocinanti. I nostri Centri per l'impiego, inoltre, saranno a disposizione degli uffici giudiziari per supportarli nell'attivazione dei tirocini e nell'accesso alla procedura on line disponibile dal portale Sardegna Lavoro. Forniamo in questo modo un servizio utile alla Pubblica amministrazione nello spirito di una proficua sinergia interistituzionale per migliorare le competenze dei giovani laureati e agevolarne l'inserimento lavorativo. I percorsi di tirocinio saranno infatti personalizzati e verrà fornita una reale formazione con l'affiancamento di un tutor che seguirà i tirocinanti trasferendo conoscenze utili da poter spendere non solo in ambito pubblico, ma anche nel privato». A gennaio, verrà pubblicato l’avviso per i tirocinanti a cura dell’Aspal. Successivamente, verrà effettuata, di concerto con la Corte d’Appello di Cagliari, una prova attitudinale. Il numero dei beneficiari, così individuati, è pari al 10percento del personale in organico del Distretto giudiziario. Ai tirocinanti sarà erogata un’indennità mensile di 450euro, con risorse interamente regionali. Anche le coperture assicurative saranno a carico della Regione.Nella foto: il momento della firma 18/12/2018 Nuovi bandi Lavoras a Sassari Sul sito internet istituzionale del Comune, sono pubblicati i bandi Lavoras per diciannove impiegati, otto impiegati come guida turistica, trenta collaboratori tecnici, sei collaboratori amministrativi, due operai qualificati come giardiniere, tredici operai generici ed un qualificato, due operai qualificati come muratore, tre operai specializzati sempre come muratore, tre operaio specializzati pavimentista. Inoltre, si cercano due impiegati e cinque commessi d’ufficio 18/12/2018 OrientAlghero: due giornate per gli studenti Studenti delle scuole superiori ed universitari a confronto per parlare delle esperienze e delle scelte da affrontare per il proprio futuro. Presenti anche “Wau” e Sportello Lavoro 14/12 La Tirrenia cerca 11 piccoli di camera 14/12 Mercato del lavoro: la soddisfazione di Pigliaru 11/12 Sardinian Job day: annunci da Alghero 11/12 Trasferimento tecnologico: via al bando 12/12 Metano: venerdì incontro a Cagliari 10/12 Unità per Ottana: bando a gennaio 10/12 Agenzie formative: avviso online 7/12 Internazionalizzazione: Piras a Gonnosfanadiga 6/12 Ad Alghero si cerca un capo barca 6/12 Lavoratori Aras: incontro con i sindacati « indietro archivio lavoro »