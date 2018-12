Condividi | Red 23:53 È una sconfitta amara quella del Banco di Sardegna Sassari, che cede nel finale alla Pallacanestro Varese nel derby tutto italiano del gruppo K. Dopo essere stati avanti di 23 trascinati da Smith e Pierre, gli uomini di coach Esposito subiscono la rimonta lombarda. Nell’ultimo giro di cronometro, gli ospiti siglano il sorpasso, mentre i padroni di casa non trovano il canestro. Finisce 87-90 La Dinamo beffata da Varese



SASSARI - È una sconfitta amara quella del Banco di Sardegna Dinamo Sassari, che cede nel finale alla Pallacanestro Varese nel derby tutto italiano del gruppo K. Dopo essere stati avanti di 23 trascinati da Smith e Pierre, gli uomini di coach Esposito subiscono la rimonta lombarda condotta tra terzo e ultimo quarto. Nell’ultimo giro di cronometro gli ospiti siglano il sorpasso mentre i padroni di casa non trovano il canestro. Finisce 87-90.



Starting five biancoverde con Spissu, Bamforth, Pierre, Thomas e Cooley, Varese risponde con Archie, Avramovic, Scrubb, Cain e Moore. Ad aprire le danze è Cooley, Varese risponde con Moore dall’arco. Bomba di Pierre, canestro di Bamforth ed il Banco mette la testa avanti. Gli ospiti però si riportano in parità con Moore, Avramovic e Scrubb. Botta e risposta tra Archie e Pierre: i sassaresi trovano l’allungo con Bamforth e Polonara (27-24). Natali dall’arco sigla la parità, l’asse Petteway Polonara infila l’alleyoop che fa esultare il Palazzetto. Il Banco piazza un break da 13-3 trascinato da Smith, che infila 7punti. Salumu mette a referto i primi punti in maglia Varese; Spissu e Pierre bombardano dalla lunga distanza ed alla seconda sirena il tabellone dice 50-39.



Al rientro dall'intervallo lungo, gli uomini di Esposito scappano via con Cooley, Polonara e Petteway e firmano il +23. Varese prova a ricucire con le prestazioni balistiche di Moore e Avramovic. I lombardi piazzano un break positivo di 2-10 ed accorciano. Al 30’, è 77-63. Varese prosegue la rimonta con 8punti di fila e riportandosi a -6. Reazione sassarese con una bomba da distanza siderale, antisportivo sanzionato a Cooley e Varese trova energia e punti. Schiacciata di Thomas, floater di Bamforth ed il Banco si riporta avanti 84-76. Avramovic firma uno 0-4 che riporta gli uomini di Caja a due possessi di distanza. Rotazioni per i sassaresi, ancora una tripla di Smith a ricacciare indietro l’offensiva lombarda; ma Varese trova il 2+1 di Archie e la tripla di Scrubb del -1 con 1’ da giocare. Canestro di Cain e gli ospiti mettono la testa avanti. Sassari pasticcia in attacco, e Varese conquista il Game 2.



BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI-PALLACANESTRO VARESE 87-90:

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 4, Smith 19, Bamforth 12, Petteway 7, Devecchi, Magro, Pierre 15, Gentile, Thomas 8, Polonara 14, Diop, Cooley 8. Coach Vincenzo Esposito.

PALLACANESTRO VARESE: Archie 13, Avramovic 14, Gatto, Iannuzzi 6, Natali 10, Sulumu 6, Scrubb 19, Verri, Tambone, Cain 8, Moore 14, Bertone. Coach Attilio Caja.

PARZIALI: 27-24, 50-39, 77-63.



