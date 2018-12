Condividi | P.P. 12:09 «Auguroni a Mario e a tutta la sua famiglia, che sicuramente ha sopportato, e sofferto con lui». Così Emiliano Piras, consigliere comunale ad Alghero, all´indomani dell´assoluzione piena del sindaco Mario Bruno dal processo per i fondi ai gruppi del consiglio regionale della Sardegna Bruno assolto, Piras chapeau



ALGHERO - «Nonostante le divergenze politiche sulla conduzione amministrativa della città, e le diverse situazioni che lo hanno visto reagire in maniera spesso scomposta alle legittime critiche di chi non la pensa come lui, probabilmente dovute anche al pesante fardello che si portava sulle spalle, proprio in relazione alla vicenda del processo pendente, sono contento per il Mario Bruno uomo, e per la Politica tutta, che grazie a questi momenti riesce a riacquistare un minimo di credibilità nei confronti della gente. Adesso inizia una lunga campagna elettorale, prima per le regionali e poi per le comunali, finalmente scevra da ogni ombra giudiziaria per il Sindaco in carica, che poteva invece facilmente trasformarsi in una semplice caccia all’uomo, e che permetterà ai cittadini di giudicare in maniera oggettiva quelli che sono stati i risultati positivi e negativi di questi cinque anni di amministrazione Bruno. Auguroni a Mario e a tutta la sua famiglia, che sicuramente ha sopportato, e sofferto con lui». Così Emiliano Piras (nella foto), consigliere comunale ad Alghero, all'indomani dell'assoluzione piena del sindaco Mario Bruno dal processo per i fondi ai gruppi del consiglio regionale della Sardegna [ Commenti ALGHERO - «Nonostante le divergenze politiche sulla conduzione amministrativa della città, e le diverse situazioni che lo hanno visto reagire in maniera spesso scomposta alle legittime critiche di chi non la pensa come lui, probabilmente dovute anche al pesante fardello che si portava sulle spalle, proprio in relazione alla vicenda del processo pendente, sono contento per il Mario Bruno uomo, e per la Politica tutta, che grazie a questi momenti riesce a riacquistare un minimo di credibilità nei confronti della gente. Adesso inizia una lunga campagna elettorale, prima per le regionali e poi per le comunali, finalmente scevra da ogni ombra giudiziaria per il Sindaco in carica, che poteva invece facilmente trasformarsi in una semplice caccia all’uomo, e che permetterà ai cittadini di giudicare in maniera oggettiva quelli che sono stati i risultati positivi e negativi di questi cinque anni di amministrazione Bruno. Auguroni a Mario e a tutta la sua famiglia, che sicuramente ha sopportato, e sofferto con lui». Così Emiliano Piras (), consigliere comunale ad Alghero, all'indomani dell'assoluzione piena del sindaco Mario Bruno dal processo per i fondi ai gruppi del consiglio regionale della Sardegna [ LEGGI ].