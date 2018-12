Condividi | Red 22:09 I Carabinieri del Pronto intervento della Compagnia di Siniscola hanno deferito all´Autorità giudiziaria un 50enne, ritenuto responsabile dei reati di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e rifiuto accertamento di guida in stato di alterazione psico-fisica Budoni: in stato d´ebrezza, rifiuta l´alcoltest



BUDONI - I Carabinieri del Pronto intervento della Compagnia di Siniscola hanno deferito all'Autorità giudiziaria un 50enne di Budoni, ritenuto responsabile dei reati di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e rifiuto accertamento di guida in stato di alterazione psico-fisica. A Budoni, durante un normale controllo alla circolazione stradale, i militari, avendo notato l'uomo, già noto alle Forze dell'ordine, con andatura anomala e pericolosa, hanno deciso di fermarlo e lui, nonostante l'evidente sintomatologia, si è rifiutato di sottoporsi al test alcolemico andando in escandescenza, minacciando ed aggredendo verbalmente i Carabinieri. La patente di guida è stata ritirata per il successivo invio alla Prefettura di Nuoro.