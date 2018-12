Condividi | Red 23:12 I Carabinieri hanno trovato, nascosti in un anfratto roccioso, nell’agro del territorio comunale di Oniferi, due fucili da caccia calibro12 con matricola abrasa e canna mozzata, una settantina di cartucce da caccia di vario calibro, polvere da sparo ed altri materiali utili al caricamento delle munizioni da caccia ed uno spezzone di 1,5metri di miccia da cava Armi e munizioni ritrovate in campagna



ONIFERI - I Carabinieri della Stazione di Oniferi, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla ricerca di armi ed esplosivi che ha interessato vaste aree delle campagne della Compagnia di Ottana, hanno trovato, nascosti in un anfratto roccioso, nell'agro del territorio comunale di Oniferi, due fucili da caccia calibro12 con matricola abrasa e canna mozzata, una settantina di cartucce da caccia di vario calibro, polvere da sparo ed altri materiali utili al caricamento delle munizioni da caccia ed uno spezzone di 1,5metri di miccia da cava. I materiali, verosimilmente occultati da diverso tempo, sono stati sequestrati per essere sottoposti ad analisi tecniche del Ris. di Cagliari.