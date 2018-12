Condividi | Mariangela Pala 21:19 Era uno di quei riconoscimenti che ancora mancavano nella carriera dell’artista ormai famoso in tutto il mondo. Ma ora è´ ufficiale: Francesco Demuro ha ricevuto la candidatura all’Oscar della musica mondiale Nomination al Grammy Award per Francesco Demuro



PORTO TORRES - Era uno di quei riconoscimenti che ancora mancavano nella carriera dell’artista ormai famoso in tutto il mondo. Ma ora è' ufficiale: Francesco Demuro ha ricevuto la candidatura al Grammy Award, l’Oscar della musica mondiale.



È stata grazie alla sua performance straordinaria nel ”Rigoletto” di Verdi" a premiare il tenore lirico Turritano regalandogli l’opportunità di ricevere il prezioso riconoscimento per la sua interpretazione come Duca di Mantova. E’ stato proprio il suo agente Gianluca Macheda a comunicarlo in seguito all’annuncio inviatogli dalla direzione del Premio ieri, mercoledì 19 dicembre. La cerimonia di assegnazione è attesa per il 10 febbraio prossimo a Los Angeles, alla presenza delle più importanti personalità della musica mondiale e dello spettacolo.



Francesco Demuro ha voluto dedicare la candidatura alla sua città natale, Porto Torres. «Per me, al di là di come vadano le cose, è già una soddisfazione immensa avere ricevuto oggi quest'investitura ufficiale, che mi riempe di orgoglio e mi ripaga dei tanti sacrifici fatti. Dedico la nomination al Grammy alla mia città Porto Torres e agli amici turritani, che in questi anni non mi hanno mai fatto mancare il loro grande affetto». Il tenore turritano è impegnato in questi giorni a Berlino nel "Falstaff" di Giuseppe Verdi, sotto la direzione di Daniel Baremboin, direttore musicale dell'Opera di stato di Berlino.