L´orologio di Piazza Umberto I riprende a funzionare

PORTO TORRES - Non batteva più le ore ormai da due anni. Anche lui era assente dal palazzo comunale. Da questa mattina lo storico orologio che si affaccia sulla piazza Umberto I ha ripreso a scandire il tempo. Una forte tempesta di vento aveva danneggiato le lancette e nei giorni scorsi dietro sollecito del presidente del consiglio, Gavino Bigella, i tecnici del Comune ne hanno curato il ripristino.



Un orologio fermo tra l’ironia dei turisti che d’estate sbarcano dalle navi da crociera e scelgono di visitare la città e i cittadini che lo considerano l’emblema cittadino e di chi procede lento nelle "questioni amministrative". Il suo funzionamento va oltre l’impegno economico: poche centinaia di euro per dare un segnale alla città che esiste.



