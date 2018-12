Condividi | Red 18:21 Sul sito internet istituzionale del Comune di Sassari sono state pubblicate tutte le informazioni sulla tassa di soggiorno, che entrerà in vigore nel territorio sassarese dal primo gennaio Sassari: 2019, in vigore la tassa di soggiorno



SASSARI – Sul sito internet istituzionale del Comune di Sassari sono state pubblicate tutte le informazioni sulla tassa di soggiorno, che entrerà in vigore nel territorio sassarese dal primo gennaio 2019. L'importo varierà da un minimo di 50centesimi a persona per notte, fino ad un massimo di 2,50euro, in base al costo dell'alloggio e fino a cinque pernottamenti consecutivi. Per ogni informazione e necessità di chiarimenti è possibile contattare il Settore Servizi al cittadino, tributi ed entrate, in Via Wagner 2/4, o telefonando ai numeri 079/279037, 079/279036, 079/279035 e 079/279042.