Pili presenta Borlotti: obiettivo Sardi liberi

ALGHERO – Presentato giovedì pomeriggio nella Sala Mimosa dell'Hotel Catalunya di Alghero, il programma di Sardi liberi, il nuovo soggetto politico che unisce Unidos, Progres e una grossa componente sardista che fa capo a Carta e Columbu, in vista delle elezioni regionali in programma nel febbraio 2019. Interessante, proprio in ottica elettorale, la presenza dei rappresentanti di Azione Alghero e Patto civico, Maurizio Papa e Stefano Lubrano.



Il leader Mauro Pili era accompagnato da Umberto Borlotti, nuovo portavoce locale. Sabato verrà presentato il simbolo ed il candidato presidente regionale. A seguire, verranno ufficializzati i candidati consiglieri. Tra questi, sicuramente un algherese che, con tutta probabilità, sarà proprio Borlotti.



Quella di ieri era la prima uscita ufficiale, che ha scelto di proposito Alghero, città al centro delle attenzioni del movimento. A margine della conferenza, l'onorevole Pili ha incontrato alcuni balneari per affrontare la situazione legata alla posidonia “spiaggiata”.



