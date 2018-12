Condividi | Red 21:24 Due gioiellerie ed un Compro oro sono finite nel mirino del Nucleo Polizia economico finanziaria di Sassari, i cui accertamenti hanno portato alla denuncia all’Autorità giudiziaria di due responsabili, mentre una terza persona è stata sanzionata amministrativamente Antiriciclaggio: i finanzieri controllano i Compro oro



SASSARI - Nell'ambito dell’attività della Guardia di finanza finalizzata alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e del reimpiego dei proventi illeciti derivanti da attività criminose, il Comando provinciale di Sassari ha intensificato in questi ultimi mesi i controlli nello specifico settore finalizzati alla verifica del rispetto degli obblighi inerenti la tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell’utilizzo del relativo mercato per finalità illegali. Due gioiellerie ed un Compro oro sono finite nel mirino del Nucleo Polizia economico finanziaria di Sassari, i cui accertamenti hanno portato alla denuncia all’Autorità giudiziaria di due responsabili, mentre una terza persona è stata sanzionata amministrativamente.



Nei primi due casi, i finanzieri hanno riscontrato l’esercizio abusivo dell’attività in quanto i gioiellieri avevano omesso di iscrivere l’attività nell’apposito registro degli operatori in violazione delle norme antiriciclaggio, che prevedono per questa condotta omissiva la denuncia a piede libero e la reclusione da sei mesi a quattro anni. Nel secondo caso, invece, il titolare del Compro oro non ha consentito la prevista tracciabilità delle operazioni in violazioni delle normative antiriciclaggio che prescrivono per ogni operazione di importo pari o superiore a 500euro, l’utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal denaro contante obbligatorio indipendentemente dal fatto che l’acquisto o la vendita dell’oggetto prezioso usato sia stato effettuato con un’unica operazione o con più operazioni frazionate. Nello specifico, è stata accertata l’omessa compilazione di oltre seicento schede identificative dei clienti ed il pagamento di oltre duecento operazioni di importo superiore al limite o alle forme previste dalla legge.



Fondamentale apporto alle indagini è derivato da un'innovativa metodologia investigativa (cosiddetta a "carattere trasversale") che, partendo dall'analisi delle segnalazioni per operazioni sospette pervenute dal sistema bancario e finanziario, consente di effettuare i conseguenti riscontri investigativi attraverso il loro sviluppo ed approfondimento. Trattasi in sostanza di un "presidio antiriciclaggio" moderno, capillare e penetrante che la Guardia di finanza utilizza quotidianamente per il contrasto delle attività illecite in tutti i settori di servizio.