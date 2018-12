Condividi | M.P. 20:54 I Cantori della Resurrezione presentano il tradizionale Concerto di Natale, che quest´anno sarà anticipato al 23 dicembre alle ore 19.30 nella chiesa di Cristo Risorto Concerto di Natale con i Cantori della Resurrezione



PORTO TORRES - I Cantori della Resurrezione presentano il tradizionale Concerto di Natale, che quest'anno sarà anticipato al 23 dicembre alle ore 19.30, nella chiesa di Cristo Risorto. Un dono di voci e di note che ogni anno il coro regala alla città di Porto Torres.



Si articolerà in tre parti, tra i brani cantati e letture dei testi sacri. Il titolo pensato è "Canti di Natale: dall'Avvento alla Nascita di Gesù".

Un percorso in Musica e Parole che porterà gli ascoltatori in un’atmosfera natalizia unica fatta di brani sacri inediti e tratti dal repertorio dei Cantori, accompagnati ognuno dal testo stesso o da una lettura attinente.



