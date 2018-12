Condividi | Red 9:36 Il sodalizio algherese chiuderà l’anno con l’ultimo appuntamento sportivo del 2018, gli Esami di graduazione da cintura gialla a cintura marrone, che si svolgeranno questa sera, nella palestra di Via Kennedy Judo club Alghero: esami di graduazione



ALGHERO - Il Judo club Alghero chiuderà l’anno con l’ultimo appuntamento sportivo del 2018, gli Esami di graduazione da cintura gialla a cintura marrone, che si svolgeranno oggi (sabato), dalle 17 alle 20, nella sede della società sportiva, in Via Kennedy. Circa cento gli atleti di tutte le età impegnati negli esami.



Inoltre, il programma della serata prevede diversi esibizioni, sia degli atleti, sia degli insegnanti tecnici e, a seguire, la consueta Festa di fine anno. I festeggiamenti di quest’anno saranno incentrati, in particolare, a celebrare un grande risultato per il maestro Gavino Piredda, pilastro non solo del Judo club Alghero, ma di tutto il judo isolano: quarant'anni di insegnamento. Un traguardo eccezionale, raggiunto con tanto impegno, passione e professionalità attraverso un percorso costellato di successi e risultati, sia per gli atleti, sia per gli insegnanti della società sportiva.



