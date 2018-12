Condividi | Red 9:01 Lo spettacolo rientra nell’ambito della rassegna didattica “Colazione fuori banco” presentata nell’ambito del progetto Culture_lab “TxT, teatro per tutti”, e della rassegna serale “Sere d’Inverno” a cura di Teatrodinverno La bella e la bestia: 6 repliche sold out ad Alghero



ALGHERO - La celebre storia d’amore tra un principe trasformato in bestia ed una ragazza di paese, viene presentato in versione musical con la regia firmata da Cristian Ginepro, le coreografie di Alessandra Labarbiera del Centro studi Ichnu e la coregia di Giuseppe Ligios della Compagnia Teatro d’Inverno. Interpretato da Stefania Ambroggi nel ruolo di Belle, Sandro Trova nel ruolo della Bestia, Gianfranco Corona in quello di Gaston, Francesca Dettori in quello di Mrs Bric e di Giuseppe Ligios in quello di Maurice.



I costumi sono ideati e realizzati dallo scenografo e costumista Fabio Loi, disegno luci Tony Grandi. Inoltre, l’allestimento si avvale della partecipazione dei giovani artisti del Centro studi Ichnu: Giuseppe Caragliu nel ruolo di Lumi re, Martina Saba nel ruolo di Le Tont, Sofia ére, Martina Saba nel ruolo di Le Tont, Sofia Franzese nel ruolo di Tockins, Rossana Obinu in Babette e, nel ruolo di Chicco, Sophia Salvio. Nutrito anche l’ensemble composto da Alice Parodi, Roberto Porcu, Fabio Caragliu, Arianna Mandica, Lucia Ibba, Michele Calaresu e Noemi Fresi.



Lo spettacolo rientra nell’ambito della rassegna didattica “Colazione fuori banco” presentata nell’ambito del progetto Culture_Lab “TxT, teatro per tutti”, e della rassegna serale “Sere d’Inverno” a cura di teatrodinverno. Prossime date quelle in programma oggi (sabato), alle 10.30 per le scuole ed in serale alle 21; in replica, domenica, alle 17. Anche questo allestimento rientra tra le azioni di riscoperta e valorizzazione del Civico Teatro di Alghero come bene comune vivo ed attivo.



