«Conquista storica per l´agro di Alghero». Nuovo colpo messo a segno nella consiliatura in favore delle campagne e di chi l´agro lo abita: In futuro la manutenzione e gestione della rete interpoderale viaria sarà gestita direttamente dal Comune. «Un chiaro segnale di grande maturità e responsabilità» il commento di Nonne e Pirisi «Scelta saggia per il nostro agro»



ALGHERO - In attesa del "regalo" più bello, quello che porterà nelle prossime settimane l'approvazione definitiva del Piano della Bonifica adottato nel 2017, nuovo colpo messo a segno nella consiliatura in favore delle campagne algheresi. In occasione della seduta di Consiglio comunale di giovedì scorso, l'aula ha licenziato con i voti unanimi della Maggioranza consiliare la delibera che riclassifica circa 110km di rete viaria della ex riforma fondiaria ubicata nel territorio comunale di Alghero. Fino ad oggi tutte le strade interpoderali, quelle di penetrazione agraria e la viabilità di accesso alle borgate, le vie più prossime alla costa con l'intero reticolato viario rurale, erano patrimonio regionale, con tutte le gravi conseguenze derivanti dalla mancata gestione e pessima manutenzione.



Gli unici lavori realizzati negli anni, infatti, ricadevano comunque sull'ente comunale ma quest'ultimo non ha mai potuto predisporre e candidare gli interventi all'interno dei piani di sviluppo rurale, proprio a causa dell'incerta classificazione. Grazie alla rinnovata attenzione dell'Amministrazione, della competente Commissione presieduta dalla consigliera Piccone, da tutti i Commissari e grazie all'impegno constante degli assessorati all'Urbanistica e allo Sviluppo economico, l'atto atteso da decenni dal territorio, già in passato fortemente richiesto da chi nell'agro e nelle borgate ci vive e lavora, ha chiuso ieri l'iter amministrativo col voto favorevole dell'aula di via Columbano.



Si tratta di un passaggio lungamente atteso da tutti quei cittadini dell'agro algherese che chiedono da troppo tempo una maggiore attenzione per la viabilità, l'interconnessione poderale e soprattutto la sicurezza, con un'adeguata cartellonistica e segnaletica. In futuro così, sarà il Comune ad accollarsi responsabilmente l'onere della messa in sicurezza e la relativa manutenzione, senza gravare sulle singole persone o attività: si tratta, infatti, di gestire e manutenere strade perlopiù già classificate in vie con la toponomastica approvata da questa Amministrazione comunale. «Un chiaro segnale di grande maturità e responsabilità» è stato il commento entusiasta dei consiglieri comunali Mario Nonne e Mimmo Pirisi alla chiusura dei lavori, quelli che più di tutti hanno voluto con forza la delibera, segno di una rinnovata attenzione per le politiche di sviluppo e crescita dell'agro algherese.



