Barisardo: rapinatore denunciato

BARISARDO - Le indagini per risalire agli autori della rapina a mano armata perpetrata martedì nella sala slot di Via Tortolì, a Barisardo, hanno dato i primi frutti. Ieri (venerdì), una persona originaria di Jerzu è stata sottoposta a perquisizione domiciliare delegata dalla Procura di Lanusei, da parte dei militari della locale Stazione, supportati dai Carabinieri della Compagnia di Jerzu.



All'attività hanno preso parte anche i militari dello Squadrone Cacciatori Carabinieri di Abbasanta. Durante le operazioni, sono stati sequestrati materiali ritenuti di pertinenza ai reati contestati. Mercoledì notte, in località Rio Mannu, i militari dell'Aliquota Radiomobile di Lanusei avevano trovato il furgone Nissan rubato dai rapinatori per scappare.