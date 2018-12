Condividi | M.P. 14:05 Durante il periodo delle festività natalizie, il servizio di raccolta rifiuti non verrà svolto nei giorni del 25 dicembre (Natale), del primo gennaio (Capodanno) e del 6 gennaio (Epifania) Porto Torres: raccolta rifiuti nel periodo festivo



PORTO TORRES - Durante il periodo delle festività natalizie, il servizio di raccolta rifiuti non verrà svolto nei giorni del 25 dicembre (Natale), del primo gennaio (Capodanno) e del 6 gennaio (Epifania). Il 26 dicembre (Santo Stefano) verrà garantita la raccolta dell'umido per le utenze domestiche e tutte le raccolte, eccetto la plastica, per le utenze commerciali.



