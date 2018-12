Condividi | Red 23:08 Nell´ultimo match del 2018 per la compagine algherese, impegnata nel girone B del campionato regionale di serie C2, la vittoria è andata per 4-2 ai padroni di casa, i portotorresi dell´Happy fitness Calcio a 5: poker amaro per la Futsal



ALGHERO - La Futsal Alghero incappa a Porto Torres nella seconda sconfitta stagionale, nel match valido per il girone B del campionato regionale di serie C2 di calcio a 5. Eppure i giallorossi erano partiti bene con il vantaggio di Cano al 3'.



Pareggio dei locali dopo uno schema su calcio d’angolo sbagliato dagli algheresi. Al quarto d’ora, nuovo vantaggio giallorosso con Idili, ma sul finire del primo tempo, i portotorresi pareggiano e poi mettono la freccia, andando al riposo in vantaggio per 3-2.



Nella ripresa, passano diversi minuti prima che il risultato si muova. Arriva il quarto gol dell'Happy Fitness, dopo un fallo abbastanza vistoso non fischiato a Idili. Comunque, non una bella prova per i giallorossi. Ora una breve sosta prima del rush finale del girone d'andata.