Kayak Christmas: Babbo Natale arriva dal mare

PORTO TORRES - Questa mattina con qualche giorno d'anticipo sulla tabella di marcia Babbo Natale è arrivato inaspettatamente dal mare, approdando alla spiaggia dello Scogliolungo, accompagnato dai canottieri della Lega navale sezione “Golfo dell'Asinara” e i canoisti della kayakers Nord Sardegna organizzatori del "Rowing and kayak Christmas".



A bordo delle loro imbarcazioni il vecchio con la barba bianca ha raggiunto la spiaggia dove ad attenderlo c'erano molti bambini e i ragazzi delle associazioni "Filippide" e "Insieme", gli scout Agesci e Cgei. Per loro tanti dolciumi e caramelle grazie alla collaborazione dell'Istituto tecnico nautico "Mario Paglietti" e il patrocinio del Comune di Porto Torres.