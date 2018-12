video Condividi | A.S. 8:35 Mancano i pediatri per i bimbi

Alghero e Olmedo si ribellano



«Tutti i bambini hanno il diritto ad avere un pediatra». Questo lo slogan nella manifestazione svoltasi sabato ad Alghero con tanti genitori in marcia per le vie del centro storico per rivendicare il diritto alla salute e alle cure per i neonati e bambini. Dito puntato sull´assessorato regionale alla Sanità, incapace di assicurare i livelli accettabili di assistenza. In piazza i sindaci di Alghero e Olmedo. Le immagini