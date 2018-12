Condividi | Red 23:06 Il sindaco di Alghero Mario Bruno ha commentato la tragedia che oggi pomeriggio ha visto una giovane donna vittima di quello che sarebbe dovuto essere l´amore della sua vita «Tragedia che ha colpito la nostra città»



ALGHERO - «Attonito, sconvolto, scosso per un dramma, una tragedia, che ha colpito la nostra città. Un dramma che mai avrei voluto accadesse in nessun posto del mondo, tanto meno nella mia città che, grazie anche alla Rete delle donne e alle tante associazioni da anni contrasta con azioni di sensibilizzazione culturale proprio gli episodi di violenza sulle donne. Il mio pensiero soprattutto ai bambini, che dobbiamo ora custodire e tutelare. Siamo una comunità civile non abituata a gesti di questa ferocia e per questo sono ancora scosso e sconvolto insieme a tutta la cittadinanza che si stringe attorno a questa famiglia». Così, il sindaco di Alghero Mario Bruno ha commentato la tragedia che ha visto una giovane donna, Michela Fiori, vittima oggi pomeriggio (domenica) di quello che sarebbe dovuto essere l'amore della sua vita, Marcello Tilloca Commenti ALGHERO - «Attonito, sconvolto, scosso per un dramma, una tragedia, che ha colpito la nostra città. Un dramma che mai avrei voluto accadesse in nessun posto del mondo, tanto meno nella mia città che, grazie anche alla Rete delle donne e alle tante associazioni da anni contrasta con azioni di sensibilizzazione culturale proprio gli episodi di violenza sulle donne. Il mio pensiero soprattutto ai bambini, che dobbiamo ora custodire e tutelare. Siamo una comunità civile non abituata a gesti di questa ferocia e per questo sono ancora scosso e sconvolto insieme a tutta la cittadinanza che si stringe attorno a questa famiglia». Così, il sindaco di Alghero Mario Bruno ha commentato la tragedia che ha visto una giovane donna, Michela Fiori, vittima oggi pomeriggio (domenica) di quello che sarebbe dovuto essere l'amore della sua vita, Marcello Tilloca [LEGGI]