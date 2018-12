Condividi | Red 12:14 La Polizia locale ha programmato una serie di azioni rivolte a vigilare sulla sicurezza di coloro che trascorreranno le festività natalizie ed il Capodanno in città Sassari punta sulle feste sicure



SASSARI - La Polizia locale di Sassari ha programmato una serie di azioni rivolte a vigilare sulla sicurezza di coloro che trascorreranno le festività natalizie ed il Capodanno in città. Saranno, in particolare, rafforzati i presidi rivolti a garantire la sicurezza urbana, sia nel centro città, sia nelle periferie. Saranno potenziati i servizi notturni, specie nei fine settimana, e nelle notti tra lunedì 24 e martedì 25 dicembre e tra lunedì 31 dicembre e domenica 1 gennaio 2019.



Gli operatori della centrale operativa saranno costantemente a disposizione dell’utenza per risolvere qualsiasi problematica: la centrale operativa del Comando di Polizia locale potrà essere contattata sia al numero del pronto intervento 079/274100, sia al numero verde 800/615125. Inoltre, proseguirà senza sosta la campagna di sicurezza stradale rivolta a contrastare le condotte di guida maggiormente pregiudizievoli della sicurezza degli utenti della strada: postazioni di controllo diffuse lungo l'area urbana, utilizzo etilometri, impiego strumenti di controllo della velocità caratterizzeranno i dispositivi di prevenzione e di contrasto delle condotte illecite messi in campo dalla Polizia locale.



Questa esigenza è correlata all'escalation degli incidenti drammatici che si registrano durante le festività: guida disinvolta, alcol e droghe, stanchezza, costituiscono inequivocabilmente le cause scatenanti. Quest'anno, peraltro, in città si è registrata una crescita in termini percentuali significativi della guida in stato di alterazione psico-fisica imputabile ad alcol e droghe quale causa scatenante gli incidenti stradali: nel 2018, nel territorio comunale di Sassari, nell'infortunistica stradale l'incidenza di alcol e droghe è cresciuta di oltre tre punti percentuali rispetto al 2017, attestandosi sopra il 9percento. Tutte le azioni pianificate dalla Polizia locale di Sassari si pongono l'obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana e stradale, ed il sentimento di sicurezza nella comunità locale.