video Condividi | E.C. 10:10 Luca Ortu benemerito: le immagini



Benemerenza civica a Luca Ortu, l’algherese resosi protagonista di un gesto eroico a Francavilla al mare, in provincia di Chieti. Il 22 ottobre, ha tratto in salvo una signora che ha rischiato di rimanere inghiottita in un sottopasso allagato, sotto 3metri d’acqua, alla guida della sua auto. Un ragazzo della “Muralla”, la parte più autentica del centro storico di Alghero, trapiantato in Abruzzo, che non dimentica le sue radici. Il riconoscimento in Cattedrale dalle mani del sindaco Mario Bruno, attorniato dagli amici di sempre e dalla famiglia. La foto di copertina è di Emilio Canu Commenti Benemerenza civica a Luca Ortu, l’algherese resosi protagonista di un gesto eroico a Francavilla al mare, in provincia di Chieti. Il 22 ottobre, ha tratto in salvo una signora che ha rischiato di rimanere inghiottita in un sottopasso allagato, sotto 3metri d’acqua, alla guida della sua auto. Un ragazzo della “Muralla”, la parte più autentica del centro storico di Alghero, trapiantato in Abruzzo, che non dimentica le sue radici. Il riconoscimento in Cattedrale dalle mani del sindaco Mario Bruno, attorniato dagli amici di sempre e dalla famiglia. La foto di copertina è di Emilio Canu • Guarda e condividi il video su Alguer.tv