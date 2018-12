Condividi | Red 23:21 Oggi, in occasione del Santo Natale, il dirigente della Sezione Polizia Stradale di Nuoro Giacinto Mattera ed i suoi collaboratori hanno organizzato un incontro con i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell´ospedale San Francesco La Polizia incontra i bimbi del San Francesco



NUORO – Oggi (lunedì), in occasione del Santo Natale, il dirigente della Sezione Polizia Stradale di Nuoro Giacinto Mattera ed i suoi collaboratori hanno organizzato un incontro con i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell'ospedale San Francesco. Ai piccoli pazienti è stata riservata una visita particolare, che ha alleviato la loro momentanea sfortunata condizione: Babbo Natale in persona ha fatto ingresso nelle loro camere e ha consegnato doni ad ognuno di loro. I bambini, i medici, gli infermieri hanno così trascorso piacevoli momenti di divertimento e di serenità. Commenti NUORO – Oggi (lunedì), in occasione del Santo Natale, il dirigente della Sezione Polizia Stradale di Nuoro Giacinto Mattera ed i suoi collaboratori hanno organizzato un incontro con i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell'ospedale San Francesco. Ai piccoli pazienti è stata riservata una visita particolare, che ha alleviato la loro momentanea sfortunata condizione: Babbo Natale in persona ha fatto ingresso nelle loro camere e ha consegnato doni ad ognuno di loro. I bambini, i medici, gli infermieri hanno così trascorso piacevoli momenti di divertimento e di serenità.