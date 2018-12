Condividi | Red 12:16 Venerdì sera, il Piccolo teatro dell´Aics verrà catapultato direttamente nelle atmosfere tipiche degli Anni Venti e Trenta con il Cabaresque show di Carmilla Lux & Bohemian Cherry da Torino Cabaresque show a Sassari



SASSARI - Venerdì 28 dicembre, alle 21, il Piccolo teatro dell'Aics di Sassari verrà catapultato direttamente nelle atmosfere tipiche degli Anni Venti e Trenta con il Cabaresque show di Carmilla Lux & Bohemian Cherry da Torino. Piume di struzzo, strass, paillettes, pizzi, nastrini (e non solo...) per ricreare un'ambientazione misteriosa ed estemporanea.



Un tuffo tra le atmosfere eleganti dei Cafè chantant delle belle capitali europee, rievocando la gioiosità delle vedettes degli anni del Proibizionismo, strizzando l’occhio all’eleganza delle belle dive degli Anni Cinquanta, approdando in una realtà contemporanea di colori fluo e luci strobo. Carmillla Lux e Bohemian Cherry, attraverso un raffinato gioco di seduzione daranno corpo e voce a personaggi estrosi e con ironica sensualità faranno trascorrere al pubblico una piacevole serata.



Inoltre, sempre venerdì, ma alle 17.30, sarà possibile prendere parte al Workshop di Burlesque, una lezione di un’ora dedicata a tutti i performers o agli appassionati e curiosi di questo genere. Per partecipare non sono richieste competenze o esperienze artistiche pregresse, ma sono benvenute quelle tersicoree e teatrali. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può telefonare al numero 349/8024059.



